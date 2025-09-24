Sénégal: Diamniadio - Daouda Ngom salue l'intégration des bacheliers littéraires à l'ISEP

Le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, Daouda Ngom, a salué, mardi, la capacité de l'Institut supérieur d'enseignement professionnel (ISEP) de Diamniadio à intégrer massivement des bacheliers littéraires dans ses filières techniques, estimant qu'il s'agit d'une "prouesse" contribuant à corriger le faible taux de bacheliers scientifiques au Sénégal.

"[...] L'autre aspect que j'ai trouvé très intéressant à l'ISEP de Diamniadio, c'est qu'il est parvenu à lever les cloisons liées aux séries, et ça c'est important. Quand on dit que vous avez un département automobile et que 89% des apprenants sont de la série L2, ça veut dire que vous avez réussi une prouesse", a-t-il magnifié lors d'une visite à la Cité du Savoir, plus précisément à l'ISEP de Diamniadio.

"Cela veut dire que vous êtes parvenus à lever les cloisons liées aux séries, et c'est une excellente chose pour l'État, car seuls 16 % de nos bacheliers sont scientifiques. Si les ISEP peuvent absorber une partie importante des bacheliers littéraires, c'est très positif ", a-t-il relevé.

Le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation a dit être "à l'écoute" des préoccupations exprimées par les formateurs et les apprenants, promettant un accompagnement pour "la montée en puissance" de l'ISEP de Diamniadio.

"C'est un institut qui joue un rôle très important dans le développement du capital humain et de notre économie", a-t-il assuré.

Évoquant son expérience en tant que consultant pour l'élaboration des référentiels de formation de l'ISEP de Bignona, Daouda Ngom a mis en avant la pertinence de l'approche par compétences, qui permet, selon lui, de former des techniciens "qualifiés et immédiatement opérationnels ".

"La création des ISEP répondait à l'inadéquation formation-emploi, et l'expérience montre que ces établissements contribuent efficacement à la résoudre ", a-t-il expliqué.

Il a insisté sur le rôle des ISEP dans la valorisation des métiers techniques, comme l'industrie automobile, et dans la formation continue des artisans et mécaniciens déjà expérimentés mais sans formation académique.

M. Ngom a par ailleurs magnifié la dynamique entrepreneuriale impulsée par l'ISEP de Diamniadio.

"Quand je vois que 24 % des diplômés de vos trois premières promotions sont devenus entrepreneurs, cela me rassure. Il faut inculquer aux jeunes l'auto-entrepreneuriat, car il n'y a rien de mieux que d'être son propre employeur et de créer des emplois", a-t-il déclaré.

Il a souligné que ces initiatives contribuent à la mise en oeuvre de la Vision Sénégal 2050, en particulier à travers l'axe "capital humain " et celui de " l'économie compétitive ".

Le ministre s'est dit "impressionné " par la qualité des ateliers et des équipements de l'ISEP de Diamniadio, estimant que cet établissement est appelé à jouer un rôle clé dans l'industrialisation et le développement du secteur privé sénégalais.