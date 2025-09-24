Sénégal: Le ministre de l'Enseignement Supérieur mise sur la concertation pour un enseignement supérieur de qualité

Le ministre de l'Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, Daouda Ngom, a assuré, mardi, que toutes ses actions seront fondées sur la concertation avec l'ensemble des acteurs du secteur afin de garantir un accès équitable à un enseignement supérieur de qualité.

"Mes actions, toutes mes actions, le socle de toutes mes actions, ce sera des concertations et des consultations avec les enseignants-chercheurs, les chercheurs, le personnel administratif et technique, les étudiants, mais aussi les syndicats, afin de garantir un accès équitable à un enseignement supérieur de qualité", a-t-il déclaré.

Le ministre Ngom intervenait lors de la première étape de la visite qu'il a effectuée à l'UN-CHK, dans la Cité du Savoir à Diamniadio.

Il a salué les performances de l'Université numérique Cheikh Hamidou Kane (UN-CHK), rappelant que l'Université numérique, en seulement douze ans, s'est hissée au rang de deuxième université du pays en termes d'effectifs avec 74.000 étudiants, obtenant son habilitation institutionnelle en 2020 et ouvrant une école doctorale dès 2021.

"C'est une prouesse qui témoigne de son rôle majeur dans la démocratisation de l'accès équitable à l'enseignement supérieur ", a-t-il souligné.

Il a également mis en avant les innovations numériques de l'université, notamment les applications "Jokoo", "Gisé" et "Disso", qui, selon lui, contribuent à la souveraineté numérique du Sénégal.

" L'application +Gisé+ m'a particulièrement intéressé, car elle offre une alternative gratuite aux plateformes de visioconférence payantes comme Zoom ", a indiqué M. Ngom.

Le ministre a encouragé l'université à poursuivre ses initiatives, citant en exemple les vacances citoyennes numériques organisées en partenariat avec le ministère en charge du numérique, une démarche qui illustre l'engagement de l'UN-CHK dans le service à la communauté.

Se disant "sensible aux difficultés " de l'université, Daouda Ngom a assuré que son département accompagnera son développement, tout en rappelant qu'il préfère "éviter les promesses non tenues".