Sénégal: Vers la création d'un Ordre national des travailleurs sociaux

Dakar — Le rapport final du code de déontologie de l'Ordre national des travailleurs sociaux du Sénégal, actuellement en cours de création, a fait l'objet d'un atelier de validation tenu mardi à Dakar.

Le choix du Sénégal s'inscrit dans le cadre de cette dynamique de co-construction enclenchée par le bureau régional de l'UNICEF à Dakar, qui a favorisé l'organisation d'un atelier sur cette question en 2022, a rappelé Souleymane Dia, directeur de la promotion et de la protection des groupes vulnérables à la Direction générale de l'action sociale.

"L'une des principales recommandations de cet atelier était d'élaborer un code d'éthique et de déontologie et, le cas échéant, la création d'un Ordre national des travailleurs sociaux du Sénégal conformément au code international de déontologie des travailleurs sociaux", a-t-il justifié.

Il a été créé, dans ce cadre, un comité national de coordination du processus d'élaboration du code d'éthique et de déontologie et de mise en place d'un Ordre national des travailleurs sociaux du Sénégal, a signé M. Dia.

Il prenait part à l'atelier de validation du rapport final du code de déontologie et du processus de création de l'Ordre national des travailleurs sociaux du Sénégal.

"Ce qui nous réunit aujourd'hui nous permettra, demain, si la loi est votée et promulguée, de comprendre exactement ceux qui sont ou pas de la profession", s'est félicité Saliou Ndiaye, secrétaire général du Syndicat national des travailleurs sociaux du Sénégal.

Selon lui, la validation de ces textes donnera aux acteurs du secteur "une occasion de se réajuster par rapport à la réglementation, d'ajuster leurs interventions et d'avoir un cadre de valeurs où tout le monde travaillera dans la sérénité".

"Le travail social est pratiqué aujourd'hui au Sénégal, même s'il n'est pas totalement reconnu. Nous commençons à être vus, parce que dans la pratique, nous sommes sollicités dans beaucoup de domaines aussi bien dans le public que le privé", a-t-il souligné.

Selon Nicolette Moodie, représentante résidente de l'Unicef au Sénégal, le renforcement du travail social constitue le maillon "le plus important" pour la protection de l'enfant.

"Sans les travailleurs sociaux, on ne peut se lancer ni dans la prévention, ni dans la prise en charge des enfants à risque ou victimes de différentes violations de leurs droits. Donc, pour l'Unicef, le renforcement du travail social représente vraiment le corps de la stratégie internationale de protection de l'enfant", a tranché Mme Moudji.