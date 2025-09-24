Sénégal: Daouda Ngom entame une tournée de prise de contact dans les structures relevant de son département

Le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation technologique, Daouda Ngom, a entamé, mardi, une tournée de prise de contact auprès de plusieurs structures de son département, au cours de laquelle il a échangé avec les différentes composantes de l'écosystème universitaire et scientifique.

"Cette visite entre dans le cadre de la prise de contact avec les structures relevant du ministère. Nous avons commencé par l'Université numérique Cheikh Amidou Kane, qui accueille 74.000 étudiants et constitue la deuxième université du Sénégal en termes d'effectifs », a-t-il déclaré.

Le ministre a indiqué avoir discuté avec l'administration, les enseignants-chercheurs, les étudiants et les syndicats pour recueillir leurs préoccupations.

La délégation s'est ensuite rendue à l'ISEP Amadou Trawaré de Diamniadio, un institut de formation professionnelle actif dans des secteurs porteurs tels que l'automobile et l'informatique.

"Nous avons échangé avec l'administration, les étudiants et les enseignants sur les difficultés et les perspectives de développement ", a-t-il ajouté.

M. Ngom a également visité la Cyber-Infrastructure nationale pour l'enseignement supérieur, la recherche et l'innovation (CINERI), qui gère le campus de Diamniadio ainsi que le supercalculateur national.

Il a exprimé sa satisfaction après avoir constaté l'avancement du projet SENSAT, marqué en août 2024 par le lancement du premier satellite sénégalais, Gaindesat.

Selon lui, cette tournée constitue une étape importante dans la mise en oeuvre de sa vision.

"Elle nous a permis d'entrer en contact avec les services et de discuter avec toutes les composantes de l'écosystème. Nous allons continuer dans cette dynamique, car notre action sera basée sur des consultations auprès de tous les acteurs ", a-t-il assuré.