Cote d'Ivoire: Coopération militaire - Les États-Unis offrent 90 véhicules aux Forces Armées du pays

Les Forces Armées de Côte d'Ivoire (FACI) viennent de renforcer leur flotte de mobilité grâce à un important don de matériel logistique offert par les États-Unis. Le mardi 23 septembre 2025, sur l'esplanade de la salle de conférence de l'État-Major Général des Armées, l'Attaché de Défense près l'ambassade des États-Unis en Côte d'Ivoire a procédé à la remise officielle de 80 véhicules pick-up et 10 véhicules de dépannage de marque Toyota Land Cruiser aux forces ivoiriennes.

Ce geste s'inscrit dans le cadre du partenariat stratégique entre la Côte d'Ivoire et les États-Unis dans le domaine de la défense et de la sécurité. Il s'agit de la troisième remise de ce type, témoignant du dynamisme et de la continuité de la coopération militaire entre les deux pays.

Ces véhicules permettront aux FACI de renforcer leur mobilité opérationnelle, notamment dans les zones reculées et difficiles d'accès, et d'accroître leur capacité d'intervention rapide. Un atout essentiel dans le contexte sécuritaire actuel, marqué par la menace terroriste qui pèse sur la sous-région.

Des moyens pour répondre aux défis sécuritaires

En réceptionnant ce don au nom du Chef d'État-Major Général des Armées, le Général de Division, Chef d'État-Major Général des Armées Adjoint, a exprimé sa gratitude au partenaire américain. Il a souligné que cette dotation vient « renforcer les capacités des FACI pour relever efficacement les défis sécuritaires auxquels fait face notre pays ».

L'officier général a par ailleurs salué la constance de l'appui américain, qui contribue non seulement à améliorer les équipements des forces ivoiriennes, mais aussi à consolider leur professionnalisation à travers divers programmes de formation et d'accompagnement.

Ce don de 90 véhicules est perçu comme un signal fort de la volonté des États-Unis d'accompagner la Côte d'Ivoire dans sa stratégie de défense et de sécurisation du territoire national. En retour, les autorités militaires ivoiriennes ont réaffirmé leur engagement à poursuivre la coopération avec leurs partenaires, dans un esprit de solidarité et d'efficacité face aux menaces transfrontalières.

Alors que la lutte contre le terrorisme et l'insécurité constitue une priorité majeure pour l'État ivoirien, cet appui logistique vient renforcer la capacité de projection des FACI et consolider leur rôle de rempart pour la stabilité et la paix dans la sous-région ouest-africaine.