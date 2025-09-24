Cote d'Ivoire: Présidentielle apaisée - Le Médiateur de la République lance la campagne nationale de sensibilisation à Bouaké

La Préfecture de Bouaké a abrité, le mardi 23 septembre 2025, la cérémonie de lancement de la campagne nationale de sensibilisation pour des élections présidentielles apaisées dans la région du Gbêkê. Une rencontre solennelle placée sous la présidence du Préfet de région, représenté par son Secrétaire général, M. Yapo, en présence d'autorités administratives, de leaders communautaires, de chefs traditionnels, de guides religieux ainsi que de nombreuses femmes et jeunes.

Responsabilité collective pour des élections sereines

Le Médiateur de la République, M. Adama Toungara, a adressé son message de paix, de cohésion sociale et de vivre-ensemble par la voix de son émissaire, M. Yéo Alama, chef du service de prévention des conflits. Ce message insistait sur la nécessité de préserver la stabilité nationale en cette période électorale cruciale.

Il a exhorté les autorités traditionnelles et coutumières à renforcer la sensibilisation dans les villages et quartiers afin de prévenir toute violence. Les leaders religieux ont été encouragés à utiliser les cultes comme canaux d'éducation à la paix et à organiser des chaînes de prières pour bannir les démons de la haine, de la méfiance et de la division.

Le Médiateur a également invité les femmes à jouer leur rôle de conseillères et de guides auprès de la jeunesse, afin de dissuader leurs enfants de toute manipulation politique. Aux jeunes, il a rappelé que leur avenir dépend de leur engagement à préserver la paix et à refuser toute instrumentalisation. Enfin, les acteurs politiques ont été appelés à la retenue et à un comportement responsable, condition essentielle à la tenue d'un scrutin apaisé.

La voix émouvante de la jeunesse

Moment marquant de la rencontre, l'intervention de Mlle Kakou Apo Shonfolo Séphora, élève en classe de 5e au Lycée Jeunes Filles de Bouaké, a profondément ému l'auditoire. S'exprimant au nom des enfants de Côte d'Ivoire, elle a lancé un appel vibrant aux responsables politiques : « Nous voulons des cartables, pas des gilets pare-balles ». Une déclaration forte qui a rappelé l'enjeu véritable de la paix : garantir un avenir serein aux générations futures.

En amont de la cérémonie, la délégation du Médiateur de la République avait rendu des visites de courtoisie aux principales autorités locales, notamment au Préfet de région (représenté par son Secrétaire général), au Maire de Bouaké (par son premier adjoint, Dr Kuyo), ainsi qu'aux guides religieux et au chef de village.

À travers ces gestes et ce lancement officiel, le message est clair : la paix ne doit pas être un simple voeu pieux, mais une responsabilité collective. Alors que la Côte d'Ivoire s'apprête à vivre une échéance électorale majeure, l'appel lancé à Bouaké résonne comme un avertissement solennel : aucune ambition politique ne saurait justifier la division ou la violence.