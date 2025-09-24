Cote d'Ivoire: Programme de stage d'immersion - Plus de 1700 bénéficiaires à Adjamé

La cérémonie marquant la fin de la première cohorte du programme de stage d'immersion s'est tenue le mardi 23 septembre 2025, à la mairie d'Adjamé, en présence du premier responsable de la commune, Farikou Soumahoro.

Au total, 1 715 jeunes de la commune ont reçu leurs certificats de fin de stage et une prime de 45 000 Fcfa, symbolisant la réussite de leur première expérience professionnelle.

Présidée par le maire d'Adjamé, Farikou Soumahoro, cette rencontre a mis en lumière l'engagement du gouvernement pour l'insertion des jeunes. Après un mois d'immersion en entreprise, ces élèves et étudiants, âgés de 16 à 30 ans et issus de l'enseignement général et technique, ont acquis une précieuse expérience.

De son côté, le maire Farikou Soumahoro a félicité les jeunes pour leur discipline et leur capacité à s'adapter aux réalités du monde du travail. Il les a encouragés à continuer de croire en eux et à exploiter pleinement les opportunités futures. Il a également remercié le ministère de la Promotion de la Jeunesse pour cette initiative.

La porte-parole des bénéficiaires, Diakité Awa Farida, a exprimé sa gratitude au président de la République, Alassane Ouattara, et à son gouvernement pour cette opportunité.

« Nous avons appris sur les plans professionnel et personnel. Nous avons vécu une expérience formidable qui nous servira plus tard dans notre vie professionnelle », a-t-elle déclaré.

Le programme de stage d'immersion est une initiative phare du ministère de la Promotion de la Jeunesse, de l'Insertion professionnelle et du Service civique. Il s'inscrit dans le cadre du Programme Jeunesse du Gouvernement, qui vise à occuper sainement les jeunes pendant les vacances scolaires tout en les familiarisant avec le milieu professionnel.

Lancé en 2023, les deux premières éditions ont déjà bénéficié à plus de 31 000 jeunes. L'édition 2025, qui marque la troisième phase, a pour objectif ambitieux d'impacter 50 000 jeunes à travers le pays. Le gouvernement annonce pour la phase de 2026, près de 100 000 jeunes.