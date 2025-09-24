Cote d'Ivoire: Protection des droits de l'Homme - L'IHRO-AO lance officiellement ses activités en pays

L'Organisation Internationale des Droits de l'Homme - Afrique de l'Ouest (International Human Rights Organization (IHRO-AO) a officiellement lancé ses activités en Côte d'Ivoire et dans huit autres pays de la sous-région, à l'occasion de la réunion extraordinaire de son Bureau Exécutif tenue le 20 septembre 2025 à Cocody-Angré.

Créée en 2009 et collaborant avec l'Organisation des Nations Unies (ONU) ainsi que l'Association mondiale des Avocats, l'IHRO-AO entend contribuer comme un acteur majeur dans la protection des droits de l'Homme. Son Secrétaire Général, Dr Traoré Mamadou Labib, a dans son mot d'ouverture, rappelé que « défendre les droits de l'Homme requiert rigueur, compétence, patience et sagesse ».

SEM Dongui Kouakou Salia, Ambassadeur Honoraire Itinérant et Directeur Régional des neuf (09) pays d'Afrique de l'Ouest (Côte d'Ivoire, Sénégal, Togo, Bénin, Guinée Conakry, Mali, Burkina Faso, Niger et Sierra Léone), a présenté les priorités de l'Organisation : plaidoyer, sensibilisation, soutien aux communautés et accréditation des membres dans les meilleurs délais. Mais les défis restent nombreux : favoriser un climat socio-politique apaisé, et prise en charge des populations vulnérables, notamment dans le nord du pays et parmi les réfugiés ivoiriens au Ghana.

L'organisation prévoit documenter et publier des rapports sur les éventuels manquements des droits de l'homme constatés, lancer des campagnes de sensibilisation et renforcer l'éducation aux droits humains. « Nous sommes là pour aider et soutenir les pouvoirs publics dans leur politique de respect des droits de l'homme ainsi que dans leur politique de développement économique, social et culturel, pour le bonheur des populations et des peuples », a souligné Dongui Kouakou Salia.

La cérémonie officielle d'accréditation des membres du Bureau Exécutif est prévue à une date qui sera arrêtée par le Bureau Exécutif et communiquée partout où besoin sera. Elle réunira à Abidjan outre les autorités politiques et administratives de la Côte d'Ivoire, l'ensemble des Ambassadeurs des droits de l'homme venus du monde entier.