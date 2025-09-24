Sénégal: Economie sociale et solidaire - 570 Coopératives productives recensées au pays

Au total 570 Coopératives productives solidaires (CPS) sont dénombrées à l'échelle nationale. Ce qui illustre, selon le ministre en charge de l'Économie sociale et solidaire, Alioune Badara Dione, une dynamique territoriale « forte et inclusive ».

Après le lancement des Coopératives productives solidaires (CPS) par le Premier ministre Ousmane Sonko, le 21 mars 2025, le ministère de la Microfinance, de l'Économie sociale et solidaire (MMESS) a recensé ces structures.

Dans une note publiée mardi soir, le ministre de tutelle Alioune Badara Dione a révélé qu'il y a 570 Coopératives productives solidaires (CPS) qui sont désormais constituées à l'échelle nationale, « illustrant une dynamique territoriale forte et inclusive ».

Pour rappel, souligne-t-il, les CPS sont des Associations entreprenantes responsables (AER) conformément aux dispositions des articles 2 et 3 de la loi nº 2021-28 du 15 juin 2021 portant loi d'orientation relative à l'Economie sociale et solidaire.

La région de Tamba arrive en tête avec 168 coopératives créées

La répartition des 570 CPS est constituée comme suit : Tambacounda 168, Kolda 158, Sédhiou 97, Fatick 77, Saint-Louis 33, Dakar 17, Kaolack 7, Thiès 5, Diourbel 4, Ziguinchor 2, Kaffrine 1, Louga 1.

« En termes de typologie, les CPS sont réparties ainsi qu'il suit : 80 % de CPS corporatives, actives dans l'agriculture, l'élevage et la transformation agroalimentaire. 20 % CPS mixtes, intégrant plusieurs maillons de la chaîne de valeur : production, transformation, commercialisation », a-t-il expliqué.

À propos de la gouvernance des CPS, le ministre a soutenu qu'elle est « inclusive ». En réalité, 337 CPS sont dirigées par des femmes, contre 183 par des hommes. Ce chiffre témoigne, selon lui, d'une implication croissante des femmes et des jeunes dans les instances décisionnelles, et d'une adhésion locale renforcée au modèle ESS.

« La dynamique de réalisation de l'objectif de 1000 CPS en 2025 est en voie d'être confirmée, consolidant ainsi le rôle moteur du Sénégal dans l'économie sociale et solidaire en Afrique », s'est-il réjoui.