Sénégal: Nations Unies - Le président Diomaye s'entretient avec les géants de l'économie mondiale

Le chef de l'État, Bassirou Diomaye Faye, a accordé mardi, à l'issue de la 80e Assemblée générale des Nations Unies, une série d'audiences au président-directeur général de Dubaï Port World, le Sultan bin Sulayem, à la vice-présidente de la Fondation Buffett, Senait Fisseha, et à la vice-présidente de la République de Colombie, Francia Márquez.

Dans la continuité de son programme à New York, à l'occasion de la 80e Assemblée générale des Nations Unies, le président de la République a accordé une audience au Sultan bin Sulayem, président-directeur général de Dubai Port World.

« Les échanges ont permis d'aborder le développement des infrastructures portuaires, le renforcement de la logistique maritime et les perspectives d'investissement au Sénégal. Cette rencontre illustre la volonté du Sénégal de consolider sa place de hub stratégique en Afrique de l'Ouest et d'attirer des partenariats de référence pour accompagner sa transformation économique », informe la Présidence.

À la suite de son entretien avec le PDG de DP World, le Président Diomaye a reçu M. Andy Inglis, PDG de Kosmos Group. Les échanges ont porté sur le renforcement du partenariat et le suivi des projets en cours, dans une perspective de bénéfices mutuels et au service des populations.

Bâtir des partenariats solides en faveur d'un développement humain durable, inclusif et équitable

En dehors du patron de DPW, le président de la République s'est entretenu avec la vice-présidente de la Fondation Buffett, Senait Fisseha.

Selon la même source, les discussions ont porté sur les perspectives de coopération dans des secteurs stratégiques tels que la santé, la digitalisation, l'éducation, ainsi que l'autonomisation des jeunes et des femmes, des priorités au cœur de l'agenda national.

« Cette rencontre traduit la volonté commune de bâtir des partenariats solides en faveur d'un développement humain durable, inclusif et équitable », poursuit la Présidence.

Dans l'optique de renforcer la coopération entre le Sénégal et la Colombie, le président Diomaye a profité de ce rendez-vous pour rencontrer la vice-présidente de la République de Colombie, Francia Márquez.

« Les deux personnalités ont réaffirmé leur volonté de renforcer la coopération bilatérale entre le Sénégal et la Colombie, et ont salué la convergence de leurs positions sur les grandes questions multilatérales », informe notre source.

Elles ont également appelé à intensifier les partenariats entre l'Afrique, l'Amérique du Sud et les Caraïbes. Ceci, dans une dynamique de solidarité et de coopération Sud-Sud, afin de promouvoir la justice sociale, l'inclusion et le développement durable.