Burkina Faso: ONU - Le pays appelle à nommer les parrains du terrorisme

24 Septembre 2025
Sidwaya (Ouagadougou)
Par Abdel Aziz Nabaloum

Présent à New York aux États-Unis d'Amérique pour la 80ᵉ session de l'Assemblée générale des Nations Unies, le Premier ministre, Rimtalba Jean-Emmanuel Ouédraogo, a accordé, une audience, au secrétaire générale adjointe de l'Organisation des Nations Unies (ONU), Amina Mohamed, le mardi 23 septembre 2025.

La situation qui prévaut au Burkina Faso intéressé la secrétaire générale adjointe de l'Organisation des Nations Unies (ONU), Amina Mohamed. Pour mieux s'enquerir des nouvelles du Pays des Hommes intègres, elle est venue consulter le Premier ministre, Jean-Emmanuel Ouedraogo, le mardi 23 septembre 2025. Au cours de l'audience qui a eu lieu en marge de la 80ᵉ AG des Nations unies, le Premier ministre burkinabè, l'a expliqué le contexte qui prévaut au Burkina Faso. Il l'a aussi relaté les nombreux efforts consentis par le peuple burkinabè sous le leadership du Président du Faso, Ibrahim Traoré dans les domaines de la sécurité et du développement.

Lors de leurs echanges, les deux personnalités n'ont pas occulté, la rupture des accords avec la France, les progrès dans la lutte contre le terrorisme, les réformes engagées, la discipline budgétaire, la rationalisation des dépenses publiques et la mobilisation accrue des ressources endogènes. La question sécuritaire a été l'un des points saillants de l'audience. Le chef du gouvernement burkinabè, Rimtalba Jean-Emmanuel Ouédraogo a demandé d'éviter de "caresser" les groupes dans le sens du poils.

Alors, le Premier ministre a appelé à "sortir du narratif qui consiste à éviter de citer les parrains du terrorisme". Il a précisé que de nombreux pays font du terrorisme, un outil d'asservissement des peuples tout en revenant à la tribune de l'ONU pour parler au nom de la paix. Pour lui, « tant qu'on ne les nomme pas, ils continueront leur forfait ». ....le Burkina a déclaré personna non gratta la representante présidente du système des Nations Unies au Burkina. Revenant sur la coopération avec le Système des Nations unies, Jean-Emmanuel Ouédraogo a dit à la secrétaire générale adjointe de l'ONU que tant que l'organisation onusienne restera dans une posture d'accompagnement respectueuse des priorités nationales, le Burkina Faso demeurera disposé à poursuivre sa coopération avec elle.

"Les récentes décisions impliquant l'ONU au Burkina, que le pays a assumées avec responsabilité, témoignent d'ailleurs de cette détermination à maintenir un partenariat franc et transparent", a affirmé le Premier ministre. En perspectives, M. Ouédraogo a exprimé sa disponibilité à favoriser une visite de Amina Mohamed au Burkina Faso. Cette initiative a été apprecié par la secrétaire générale adjointe de l'ONU, Amina Mohamed.

