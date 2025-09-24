L'Association caritative Les Zinzins du Bonheur, active dans les domaines de l'éducation, de la santé, de l'environnement et des loisirs, poursuit son engagement en faveur des populations. À l'occasion de la 15e édition de sa caravane de distribution de kits scolaires, elle a remis, le 20 septembre 2025, un total de 2 064 kits scolaires aux écoliers du primaire dans trois villages de la sous-préfecture de Dabou (région des Grands Ponts) : Débrimou, Orbaff et Bouboury.

La dotation comprenait également 66 matériels didactiques destinés aux enseignants ainsi qu'une boîte à pharmacie pour les établissements bénéficiaires. Les kits scolaires, composés de cahiers, stylos, crayons et tenues scolaires, se répartissaient comme suit : 715 pour Débrimou, 664 pour Orbaff et 369 pour Bouboury.

Pour Dr Amichia Magloire, président de l'association, cette initiative s'inscrit dans la mission de solidarité de Zinzins du Bonheur. « Cette grande distribution du bonheur vise à soutenir les parents dans la préparation de la rentrée 2025-2026 et à encourager les élèves méritants. Elle illustre notre volonté d'apporter du soutien et du réconfort aux communautés locales », a-t-il souligné.

Les directeurs d'école bénéficiaires, dont M. Fahé Norbert (EPP Bouboury 1) et Mme Gbé Rosine (EPP Débrimou 3), ont exprimé leur reconnaissance aux donateurs. « C'est une grande fierté. Au nom de tous, nous disons un sincère merci à l'association pour cette action généreuse et porteuse d'espoir », ont-ils déclaré.

Au-delà de Dabou, Les Zinzins du Bonheur entendent étendre cette œuvre caritative à d'autres localités de l'intérieur du pays. Un geste fort qui allège les charges des familles démunies et contribue à renforcer l'unité, la fraternité et la solidarité.