Cote d'Ivoire: Dabou/Rentrée scolaire 2025-2026 - Plus de 2000 kits scolaires offerts aux élèves du primaire

23 Septembre 2025
Fratmat.info (Abidjan)
Par Salif D. Cheickna

L'Association caritative Les Zinzins du Bonheur, active dans les domaines de l'éducation, de la santé, de l'environnement et des loisirs, poursuit son engagement en faveur des populations. À l'occasion de la 15e édition de sa caravane de distribution de kits scolaires, elle a remis, le 20 septembre 2025, un total de 2 064 kits scolaires aux écoliers du primaire dans trois villages de la sous-préfecture de Dabou (région des Grands Ponts) : Débrimou, Orbaff et Bouboury.

La dotation comprenait également 66 matériels didactiques destinés aux enseignants ainsi qu'une boîte à pharmacie pour les établissements bénéficiaires. Les kits scolaires, composés de cahiers, stylos, crayons et tenues scolaires, se répartissaient comme suit : 715 pour Débrimou, 664 pour Orbaff et 369 pour Bouboury.

Pour Dr Amichia Magloire, président de l'association, cette initiative s'inscrit dans la mission de solidarité de Zinzins du Bonheur. « Cette grande distribution du bonheur vise à soutenir les parents dans la préparation de la rentrée 2025-2026 et à encourager les élèves méritants. Elle illustre notre volonté d'apporter du soutien et du réconfort aux communautés locales », a-t-il souligné.

Les directeurs d'école bénéficiaires, dont M. Fahé Norbert (EPP Bouboury 1) et Mme Gbé Rosine (EPP Débrimou 3), ont exprimé leur reconnaissance aux donateurs. « C'est une grande fierté. Au nom de tous, nous disons un sincère merci à l'association pour cette action généreuse et porteuse d'espoir », ont-ils déclaré.

Au-delà de Dabou, Les Zinzins du Bonheur entendent étendre cette œuvre caritative à d'autres localités de l'intérieur du pays. Un geste fort qui allège les charges des familles démunies et contribue à renforcer l'unité, la fraternité et la solidarité.

