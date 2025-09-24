Cote d'Ivoire: Sidiki Diabaté - Le concert d'Abidjan annulé, entre indisponibilité du stade et polémique

Le rendez-vous musical annoncé comme l'un des plus grands événements de la rentrée culturelle en Côte d'Ivoire n'aura finalement pas lieu. Prévu le samedi 18 octobre 2025 au stade Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan, le concert de la star malienne Sidiki Diabaté vient d'être annulé. La décision a été confirmée par un courrier officiel de l'Office national des sports (ONS), daté du 22 septembre 2025 et adressé à Mme Djélika Diabaté, manager de l'artiste.

Une indisponibilité du stade Félix Houphouët-Boigny

Dans la correspondance signée par le Directeur général de l'ONS, M. Ousmane Gbané, il est clairement indiqué que le stade Félix Houphouët-Boigny est « indisponible aux dates sollicitées ». L'information, déjà évoquée lors d'un entretien téléphonique entre les services compétents et les organisateurs, est désormais officielle et met fin aux espoirs des fans ivoiriens qui attendaient ce concert de pied ferme.

Le choix du stade Félix Houphouët-Boigny, récemment rénové pour accueillir des événements sportifs et culturels de grande envergure, témoignait de l'ambition de l'équipe de Sidiki Diabaté de frapper un grand coup à Abidjan. Mais l'indisponibilité de l'infrastructure contraint les organisateurs à revoir leurs plans. Aucune annonce n'a, pour l'heure, été faite concernant un éventuel report ou la recherche d'un autre site pour le spectacle.

Une polémique sur fond de contexte électoral tendu

Au-delà de la question logistique, ce concert a également suscité une vive controverse sur les réseaux sociaux. Plusieurs cyber-activistes ivoiriens se sont insurgés contre l'organisation d'un tel événement à quelques jours seulement de l'élection présidentielle prévue le 25 octobre 2025. Pour eux, la mobilisation autour d'un spectacle d'envergure risque de détourner l'attention nationale des enjeux politiques majeurs et de créer un climat d'insouciance au moment où le pays a besoin de concentration et de sérénité.

Certains commentateurs ont même estimé qu'un concert de cette ampleur, drainant des dizaines de milliers de personnes dans le centre d'Abidjan, pourrait poser des problèmes de sécurité dans un contexte électoral souvent marqué par des tensions. Ces critiques, largement relayées sur les plateformes numériques, ont accentué la pression sur les organisateurs.

Pour les admirateurs de Sidiki Diabaté, l'annonce de l'annulation est un véritable coup dur. Nombreux sont ceux qui s'étaient déjà préparés à vivre ce moment historique avec l'un des artistes les plus populaires de la sous-région. Des fans expriment leur frustration, mais beaucoup disent aussi comprendre la situation, estimant que la priorité doit être donnée à la stabilité et au bon déroulement du processus électoral.

Un rendez-vous manqué, mais pas définitif ?

Si la déception est grande, ce revers pourrait n'être qu'un report. L'équipe de Sidiki Diabaté n'a pas encore communiqué sur la suite, mais plusieurs observateurs espèrent que le chanteur malien trouvera une autre date ou un autre cadre pour rencontrer son public ivoirien, après l'échéance électorale.

En attendant, cette affaire illustre une fois de plus la complexité d'organiser de grands événements en période électorale, où chaque initiative est scrutée, analysée et parfois instrumentalisée. Sidiki Diabaté, lui, reste attendu de pied ferme à Abidjan. Ses fans espèrent que ce n'est que partie remise.