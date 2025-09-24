Cote d'Ivoire: 8e Salon de l'épargne, de l'investissement et du patrimoine - Le rendez-vous où l'épargne se transforme en action

Après sept éditions consacrées à la sensibilisation à l'épargne, le Salon de l'épargne, de l'investissement et du patrimoine (Seip) franchit un cap décisif. Pour sa 8ᵉ édition, qui s'ouvre ce mercredi 24 septembre 2025, au Sofitel Abidjan Hôtel Ivoire et en ligne sur YouTube, ainsi que sur les réseaux sociaux, le salon met l'accent sur l'investissement et la transmission patrimoniale. Le thème choisi est évocateur : « 7 ans pour maîtriser l'épargne, place à l'investissement. Bâtissons ensemble votre patrimoine ».

Pendant deux jours, les 24 et 25 septembre 2025, cet événement annuel d'éducation financière, organisé par L'Agence en partenariat avec Ecobank, s'impose comme un rendez-vous incontournable du paysage économique ivoirien.

Des objectifs clairs : passer de l'épargne à l'action

Selon la commissaire générale du Seip, Leticia N'cho-Traoré, cette édition en format hybride (présentiel et digital) rassemblera experts, institutions, jeunes actifs, investisseurs et grand public autour de conférences, panels, Ceo Talks, masterclass et formats interactifs comme l'Apéro Cash ou la WebTv. Objectif : donner à chaque citoyen les clés pour bâtir un patrimoine durable, quel que soit son point de départ.

Quatre piliers structurent cette édition : construire un patrimoine pour tous : inclusion et accessibilité pour les jeunes et les femmes ; faire ses premiers pas, même avec peu : démystifier le patrimoine et valoriser les petits revenus ; Investir autrement : adapter les stratégies selon l'âge et les objectifs ; anticiper et transmettre : préparer la transmission et sécuriser l'avenir.

Un plateau d'intervenants prestigieux

Parmi les personnalités attendues : Patrick Blas (Société générale Côte d'Ivoire), Paul-Harry Aithnard (Ecobank CI), Charles Kié (Genesis Holding), Franck Olivier Diagou (NSIA Asset Management), ainsi que Koffi N'Guessan, ministre de l'Enseignement technique, de la Formation professionnelle et de l'Apprentissage. Au total, plus de 50 experts nationaux et internationaux animeront panels et masterclass.

Innovations et impact concret

Parmi les nouveautés, le projet de Charte ivoirienne pour l'éducation financière inclusive et durable, porté par le Seip et la Fondation LN, se veut un cadre d'engagement collectif aligné sur les Objectifs de développement durable (Odd).

Chaque institution signataire s'engagera à mener au moins deux actions significatives par an : caravanes, campagnes grand public, programmes pédagogiques, intégration de modules éducatifs, digitalisation ou encore contenus en langues locales. Objectif : atteindre 200 000 bénéficiaires par an.

Depuis 2018, le Seip a déjà réuni plus de 24 000 participants en présentiel et des dizaines de milliers en ligne. Il a permis un taux de conversion de 30 % des participants en nouveaux clients après les masterclass ; il a été reconnu comme un acteur majeur de l'éducation financière en Côte d'Ivoire.

Avec près de 10 000 participants attendus cette année, le Seip 2025 confirme son rôle de véritable école de la finance citoyenne : un lieu où l'épargne devient une action concrète et un levier de développement personnel, familial et national.