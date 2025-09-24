Cote d'Ivoire: Promotion de la langue Hindi - L'ambassade de l'Inde offre plusieurs livres à l'école Écème 2 de Bingerville

23 Septembre 2025
Fratmat.info (Abidjan)
Par Patrick N'Guessan

L'ambassadeur de l'Inde en Côte d'Ivoire, Son Excellence Dr Rajesh Ranjan, a offert le mardi 23 septembre 2025, plusieurs ouvrages à l'école Écème 2 de Bingerville. Ce don s'inscrit dans le cadre de la célébration de la Journée mondiale de l'Hindi (Hindi Diwas), tenue le 20 septembre, à l'ambassade. Selon Dr Rajesh Ranjan, l'objectif est de promouvoir l'Hindi, troisième langue la plus parlée au monde.

« La communauté indienne vivant en Côte d'Ivoire a commémoré le samedi 20 septembre, la Journée mondiale de l'Hindi comme ailleurs dans le monde. Cette langue n'est pas seulement parlée en Inde, mais aussi dans plus de 20 pays. Elle occupe la troisième place parmi les langues les plus parlées à l'échelle mondiale. Aujourd'hui, nous sommes venus à l'école Écème pour offrir ces livres afin de permettre aux enseignants, mais surtout aux enfants, de mieux apprendre », a-t-il déclaré.

Le diplomate a également insisté sur la nécessité de transmettre cette langue aux jeunes générations, aussi bien aux enfants de la diaspora qu'aux Ivoiriens passionnés.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Selon lui, cette initiative favorise le dialogue interculturel et suscite un intérêt croissant de la jeunesse ivoirienne, contribuant ainsi à la promotion de l'Hindi. Elle permet, en outre, aux élèves de découvrir la langue et la culture indiennes à travers des cours dispensés par des spécialistes.

Heureux de cette action, Vincent Yao, directeur de l'école Écème, a exprimé sa gratitude à l'ambassadeur indien pour cette initiative bénéfique et porteuse d'espoir, tout en rassurant que le matériel reçu sera utilisé à bon escient.

Lire l'article original sur Fratmat.info.

Tagged:
Copyright © 2025 Fratmat.info. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.