Cote d'Ivoire: Promotion de la langue Hindi - L'ambassade de l'Inde offre plusieurs livres à l'école Écème 2 de Bingerville

L'ambassadeur de l'Inde en Côte d'Ivoire, Son Excellence Dr Rajesh Ranjan, a offert le mardi 23 septembre 2025, plusieurs ouvrages à l'école Écème 2 de Bingerville. Ce don s'inscrit dans le cadre de la célébration de la Journée mondiale de l'Hindi (Hindi Diwas), tenue le 20 septembre, à l'ambassade. Selon Dr Rajesh Ranjan, l'objectif est de promouvoir l'Hindi, troisième langue la plus parlée au monde.

« La communauté indienne vivant en Côte d'Ivoire a commémoré le samedi 20 septembre, la Journée mondiale de l'Hindi comme ailleurs dans le monde. Cette langue n'est pas seulement parlée en Inde, mais aussi dans plus de 20 pays. Elle occupe la troisième place parmi les langues les plus parlées à l'échelle mondiale. Aujourd'hui, nous sommes venus à l'école Écème pour offrir ces livres afin de permettre aux enseignants, mais surtout aux enfants, de mieux apprendre », a-t-il déclaré.

Le diplomate a également insisté sur la nécessité de transmettre cette langue aux jeunes générations, aussi bien aux enfants de la diaspora qu'aux Ivoiriens passionnés.

Selon lui, cette initiative favorise le dialogue interculturel et suscite un intérêt croissant de la jeunesse ivoirienne, contribuant ainsi à la promotion de l'Hindi. Elle permet, en outre, aux élèves de découvrir la langue et la culture indiennes à travers des cours dispensés par des spécialistes.

Heureux de cette action, Vincent Yao, directeur de l'école Écème, a exprimé sa gratitude à l'ambassadeur indien pour cette initiative bénéfique et porteuse d'espoir, tout en rassurant que le matériel reçu sera utilisé à bon escient.