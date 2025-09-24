Le village de Sèhèlè, situé sur l'axe Korhogo-Boundiali, a abrité le 20 septembre 2025 une cérémonie de distribution de kits scolaires à l'école primaire publique de la localité. Une initiative portée par le Rotaract Club Mont Korhogo, en collaboration avec le Rotary Mont Korhogo, le Rotary Abidjan Atlantis, ainsi que plusieurs partenaires, dont Liliane Amon Djeboué, Soro Nikolona Oumar Niko, la papeterie Yankadi et la bibliothèque municipale de Korhogo.

Au total, plus de 250 kits scolaires ont été remis aux écoliers. Ces dotations comprenaient des tenues scolaires (robes pour les filles et kakis pour les garçons), des sacs à dos, cahiers, stylos, ensembles géométriques et ardoises.

Dans son allocution, Mme Rama Coulibaly, présidente du Rotaract Mont Korhogo pour le mandat 2025-2026, a rappelé que cette initiative visait à soutenir les familles face aux difficultés liées à la rentrée scolaire.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

« À travers ce geste, nous voulons réaffirmer notre engagement en faveur de l'éducation, clé du développement individuel et collectif. Ces kits, aussi modestes soient-ils, visent à alléger le fardeau des parents et à donner aux élèves les moyens de mieux réussir leur année scolaire. Chaque enfant mérite une chance égale d'apprendre et de bâtir son avenir », a-t-elle insisté.

Elle a également encouragé les élèves à redoubler d'efforts dans leurs études, tout en saluant le rôle essentiel des enseignants et des parents dans le parcours scolaire des enfants.

Présent à la cérémonie, Touré Kouadio Clément, conseiller pédagogique représentant l'inspectrice de l'enseignement préscolaire et primaire de Korhogo-Centre, a exprimé sa gratitude :

« En apportant ces kits scolaires à nos élèves, vous leur offrez non seulement un soutien matériel, mais aussi une graine d'espoir et de motivation dans le cœur de chacun d'eux. »

Le directeur de l'école, Coulibaly Ahmed, a abondé dans le même sens, tout comme Traoré Yacouba, conseiller municipal, représentant le député-maire de Korhogo, qui a salué cette initiative solidaire et réaffirmé l'engagement de la municipalité à accompagner de telles actions en faveur du bien-être des populations.

Cette distribution constitue la deuxième activité d'intérêt public (AIP) menée par le Rotaract Mont Korhogo sous le mandat de Rama Coulibaly. Elle s'inscrit dans la volonté de cette structure caritative de contribuer activement à l'amélioration des conditions de vie des populations du Poro, avec l'éducation comme levier majeur du développement durable.

Dans une ambiance conviviale et empreinte d'émotion, les bénéficiaires, élèves comme parents, sont repartis avec des sourires et une motivation renouvelée pour aborder l'année scolaire 2025-2026 dans les meilleures conditions.