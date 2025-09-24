L'Université Peleforo Gon Coulibaly (UPGC) de Korhogo a lancé officiellement sa rentrée universitaire 2025-2026 le lundi 15 septembre 2025. Cette rentrée a pris la forme de réunions et de rencontres d'échanges avec les enseignants-chercheurs, chercheurs, personnel administratif et technique, ainsi que les étudiants de chaque Unité de formation et de recherche (UFR) et de l'Institut agropastoral.

Placée sous le thème « Enseignement supérieur et recherche scientifique : investir dans la paix et l'excellence pour bâtir l'avenir », cette rentrée a été l'occasion pour les responsables académiques de délivrer un message fort : faire du campus un espace de quiétude, de travail et d'excellence.

Ainsi, Konan Kouamé Hyacinthe, maître de conférences et directeur de l'UFR des sciences sociales, le Dr Brou Gatien, directeur de l'Institut agropastoral, le Dr Silué Siélé, directeur de l'UFR des sciences biologiques, le Pr Kamagaté Mamadou, doyen de l'UFR de médecine, et le Dr Silué Gnènèbelougo, directeur de l'UFR des lettres et des arts, ont tous insisté sur l'importance de préserver un climat serein.

« Nous devons maintenir la paix sur les campus et dans les milieux universitaires. Chacun doit contribuer à créer un environnement propice afin de permettre à l'État de jouer pleinement son rôle. Les grèves intempestives et revendications tous azimuts perturbent les activités d'enseignement et déstabilisent le calendrier académique », ont-ils souligné d'une même voix.

Les responsables académiques ont réaffirmé leur volonté d'accompagner les étudiants et l'ensemble des acteurs de l'université, afin que la paix et l'excellence deviennent une réalité tangible à l'UPGC.

Les étudiants, présents à ces rencontres, se sont également engagés à œuvrer pour une année universitaire apaisée et studieuse. Leur volonté de contribuer à la stabilité du campus a été unanimement exprimée.

Il est à noter que le même jour, le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a rendu public le calendrier officiel de l'année académique 2025-2026, fixant les dates clés des deux semestres, des examens et des congés pour l'ensemble des établissements d'enseignement supérieur de Côte d'Ivoire.

Cette rentrée à l'UPGC de Korhogo, sous le sceau de la paix et de l'excellence, se veut un appel à la responsabilité collective pour bâtir une université performante, au service du développement national.