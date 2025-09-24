Cote d'Ivoire: Karakoro - Dr Arthur Banga éclaire l'avenir politique du pays

La mairie de Karakoro a accueilli, le 20 septembre 2025, une conférence animée par l'universitaire et analyste politique, Dr Arthur Banga, autour du thème : « La transmission générationnelle du pouvoir ».

Une rencontre initiée par M. Bemitian Ouattara, opérateur économique et cadre originaire de Karakoro-Komboro.

Cet événement s'inscrit dans la continuité du discours historique du 29 juillet 2025, au cours duquel le président de la République, Alassane Ouattara, a annoncé sa candidature à l'élection présidentielle d'octobre prochain, affirmant sa volonté de faire de ce mandat celui de la transition et de la transmission du pouvoir à une nouvelle génération.

Près de 1 500 participants venus de Karakoro, de Komborodougou et des villages environnants ont pris part à cette rencontre : élus, cadres, leaders communautaires, femmes et une jeunesse particulièrement nombreuse. L'atmosphère traduisait une forte attente, mais aussi une grande soif de compréhension des enjeux liés à l'avenir politique du pays.

Dans son exposé, Dr Arthur Banga a insisté sur le fait que la transmission générationnelle du pouvoir ne se résume pas à un simple passage de relais entre acteurs politiques. Elle représente avant tout une transmission de valeurs, de responsabilités et de vision. Selon lui, la jeunesse ivoirienne doit se préparer activement à recevoir ce flambeau, mais surtout à l'assumer avec dignité, compétence et patriotisme.

Pour sa part, M. Bemitian Ouattara, initiateur de la conférence, a réaffirmé son engagement à accompagner cette transition historique. Il a rappelé que cette initiative constitue une étape cruciale dans la formation citoyenne et politique de la jeunesse, qui ne doit pas rester spectatrice, mais devenir actrice de la construction de la Côte d'Ivoire de demain.

Cette conférence s'impose désormais comme un jalon historique de conscientisation et de mobilisation. Elle ouvre un nouveau chapitre où la jeunesse de Karakoro-Komboro, à l'instar de toute la jeunesse ivoirienne, se positionne comme héritière légitime et responsable de la vision d'un État moderne, uni et démocratique, portée par le Président Alassane Ouattara.