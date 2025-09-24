Cote d'Ivoire: Coopération avec São Tomé-et-Principe - Kouadio Konan Bertin présente ses lettres de créance

23 Septembre 2025
Fratmat.info (Abidjan)
Par Marcel Appena

Ambassadeur de Côte d'Ivoire au Gabon, Kouadio Konan Bertin a vu sa zone de compétence s'élargir à São Tomé-et-Principe. En effet, depuis le 18 juin 2025, il a été nommé ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la Côte d'Ivoire près ce pays amis et frère.

Selon une note de la représentation diplomatique en date du 20 septembre 2025, « le nouvel ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la Côte d'Ivoire auprès de la République de São Tomé-et-Principe, Kouadio Konan Bertin, a officiellement présenté ses lettres de créance à Carlos Vila Nova, président de la République, le 18 septembre 2025, à São Tomé, la capitale du pays ».

Le communiqué précise qu'avant le Chef de l'État, le diplomate ivoirien avait remis des copies figurées de ses lettres de créance à Ilza Maria dos Santos Amado Vaz, ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, de la Coopération et des Communautés de Sao Tomé-et-Principe.

Désormais, ses compétences couvrent le Gabon, pays situé en Afrique centrale, en bordure de l'océan Atlantique et la République démocratique de Sao Tomé-et-Principe, État insulaire également d'Afrique centrale.

Ancien ministre de la Réconciliation et de la Cohésion nationale (décembre 2020-octobre 2023), Kouadio Konan Bertin a été nommé ambassadeur de Côte d'Ivoire au Gabon en juin 2024.

