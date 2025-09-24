Cote d'Ivoire: Présidentielle 2025 - Leonardo Simao échange avec le Conseil constitutionnel

Dans le cadre de sa mission de consultation pré-électorale, le Représentant spécial du secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies pour l'Afrique de l'Ouest et le Sahel, Leonardo Santos Simao, a été reçu le 22 septembre 2025, par la présidente du Conseil constitutionnel, Chantal Nanaba Camara, au Plateau.

Cette rencontre s'inscrit dans le prolongement d'un vaste programme de discussion initié par l'émissaire onusien auprès des principales institutions ivoiriennes impliquées dans le scrutin présidentiel d'octobre 2025 et des principaux leaders des partis politiques.

Au cours de cette audience, le diplomate a mis l'accent sur la nécessité de préserver la stabilité, soulignant que la paix demeure la condition essentielle de tout développement durable.

L'expérience ivoirienne, marquée par des efforts économiques et sociaux continus, illustre les acquis à consolider grâce à la cohésion nationale. Dans ce sens, il a encouragé les acteurs du processus électoral, considérés comme des leviers incontournables pour prévenir les tensions et garantir un climat apaisé, à privilégier le dialogue, la concertation et la communication.

Ce message a lieu dans un contexte régional fragilisé par des menaces sécuritaires persistantes. L'appel à la responsabilité des institutions et des acteurs politiques s'inscrit donc dans une logique de prévention et de renforcement des mécanismes démocratiques, afin que la Côte d'Ivoire demeure un pôle de stabilité en Afrique de l'Ouest.

Poursuivant ses échanges, Leonardo Santos Simao a également rencontré, au Conseil national des droits de l'homme (Cndh), la présidente Namizata Sangaré et ses proches collaborateurs. Il s'y est imprégné de la situation des droits des Ivoiriens dans le cadre du processus électoral, tout en invitant à œuvrer pour leur préservation.