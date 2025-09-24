Cameroun: Comment Sylver screen cinéma veut sortir le 7e ART des oubliettes au pays

Sylver Screen Cinéma annonce l'ouverture officielle de son complexe cinématographique révolutionnaire au coeur du Douala Grand Mall. Cet élément de divertissement viendra, à coup sur combler le vide laissé par la fermeture des salles de Cinéma au Cameroun.

Le numérique est venu bousculer les habitudes. Avec l'avènement des smartphones le Cinéma a eu un coup dur. Il y a longtemps qu'on a oublié le Cinéma Théâtre Abbia à Yaoundé, autant que la Cinéma le Wouri à Douala. Des lieux de rencontre ou les jeunes de la capitale politique et la capitale économique se retrouvaient pour communier de l'évolution du monde à travers le petit écran. On se souvient du Cinéma Chinois avec des légendes comme Bruce Lee et Jacky Chan. Cette ère du 7e art, sans être mise aux oubliettes est passée.

Avec Sylver Screen Cinéma, une nouvelle ère s'ouvre ; révolutionnaire. Elle est d'abord ponctuée par "La Semaine du Cinéma" qui consacre « l'ouverture officielle de son complexe cinématographique révolutionnaire au coeur du Douala Grand Mall. Cette nouvelle infrastructure de divertissement premium, dotée de 2 salles ultramodernes de 150 places chacune, marque un tournant dans l'industrie cinématographique camerounaise ».

Une expérience cinématographique inédite

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Sylver Screen Cinéma se positionne comme le pionnier du divertissement haut de gamme à Douala, offrant une expérience audiovisuelle exceptionnelle grâce à : Technologie de pointe : Son Dolby immersif et projection 2K ultra-nette. Confort premium : Fauteuils ergonomiques spacieux et climatisation optimale. Programmation diversifiée : Blockbusters internationaux et productions locales. Services annexes : Confiserie gourmande et espace détente.

Un marché en pleine expansion

Cette initiative s'inscrit dans la dynamique de croissance du secteur cinématographique camerounais, qui enregistre une progression de +15% par an. Avec plus de 3 millions d'habitants, Douala représente un bassin de consommateurs idéal pour ce type d'infrastructure moderne.

Nous répondons à une demande croissante pour le divertissement premium et les infrastructures modernes dans la capitale économique du Cameroun, déclare la direction de Sylver Screen Cinéma.

Opportunités de partenariat

Le complexe propose des packages de partenariat premium allant de 1 à 5 millions de F CFA, ciblant particulièrement les secteurs des télécommunications, banques, grande distribution et automobile. Seulement 6 partenaires premium maximum seront sélectionnés pour garantir exclusivité et impact maximal.

À propos de Sylver Screen Cinéma

Situé au Douala Grand Mall, Sylver Screen Cinéma ambitionne de révolutionner l'expérience cinématographique au Cameroun en alliant technologie de pointe, confort premium et programmation diversifiée. Le complexe vise à devenir la référence du divertissement haut de gamme dans la capitale économique camerounaise.