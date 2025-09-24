Cote d'Ivoire: Présidentielle 2025 - Léon Kacou Adom mobilise les troupes du Rhdp aux États-Unis

Léon Kacou Adom, cadre du Rhdp en charge des Ivoiriens de l'extérieur, dans le cadre de la campagne électorale du candidat Alassane Ouattara, est en campagne de mobilisation aux États-Unis. Le 21 septembre dernier, il a animé une « rencontre stratégique » avec les délégués du Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix (Rhdp) à New York. Ce rendez-vous s'est déroulé en présence de l'ambassadeur Inza Camara, cadre du parti.

Selon un communiqué de presse qui rapporte l'information, « cette rencontre avait pour objectif de galvaniser les membres de la diaspora ivoirienne, afin de renforcer leur engagement et leur détermination en faveur du candidat du Rhdp, Alassane Ouattara ».

Au cours de son discours, si l'on s'en tient à la note de presse, le directeur central de campagne chargé des Ivoiriens de l'extérieur a évoqué les grandes réalisations du gouvernement sous le leadership du Président Alassane Ouattara. Pour le cadre du Rhdp, ces réalisations suscitent un vif intérêt chez les Ivoiriens. Ce qui explique la candidature du Chef de l'Etat.

« Il a soutenu que, sous sa présidence, la Côte d'Ivoire a connu une croissance économique soutenue, se positionnant comme l'une des économies les plus dynamiques d'Afrique de l'Ouest, avec un taux de croissance du Pib en constante évolution. De plus, des investissements massifs dans les infrastructures ont permis de moderniser le pays, notamment dans des secteurs clés tels que la santé, l'éducation et les transports », poursuit la note.

Le directeur de campagne a également appelé les militants à la discipline et à la responsabilité. « Il a rappelé les enjeux de cette élection, soulignant le contexte sous-régional marqué par des crises politiques et communautaires. À ce titre, il a exhorté les Ivoiriens à cultiver l'hospitalité envers leurs voisins du Burkina Faso et du Ghana ».

Léon Kacou Adom a affirmé qu'il fait pleinement confiance aux militants de la diaspora ivoirienne à New York. Il a indiqué qu'il compte sur eux pour un soutien indéfectible à la candidature d'Alassane Ouattara.

Pour lui, « cette rencontre marque le début d'une phase cruciale de la campagne. Chaque Ivoirien doit s'impliquer activement, qu'il soit sur le territoire ivoirien ou hors du pays ». « À travers cette mobilisation au pays de l'Oncle Sam, le Rhdp entend resserrer les rangs autour de la candidature d'Alassane Ouattara, mais aussi encourager un dialogue constructif sur l'avenir du pays, dans un contexte électoral où la participation et l'engagement de la diaspora sont des enjeux majeurs ».