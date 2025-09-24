Cote d'Ivoire: Ballon d'Or 2025 - Les confidences de la mère d'Ousmane Dembélé

Dans l'ombre, elle a tout donné pour son enfant. Aujourd'hui, elle rayonne à travers son succès. Fatimata Dembélé, la mère du nouveau Ballon d'Or, s'est exprimée à cœur ouvert dans une vidéo, évoquant le destin hors norme de son fils.

Lundi 22 septembre 2025, lors de la 69e cérémonie du Ballon d'Or, au soir du sacre, une partie de la foule chantait « Et Ousmane Ballon d'Or... » au Théâtre du Châtelet de Paris. Les caméras ont alors capté un moment simple mais bouleversant : Ousmane Dembélé, Ballon d'Or 2025, serrant sa mère contre lui. Quelques secondes suspendues, une étreinte pleine de tendresse, et un sourire timide échangé. Pas besoin de mots : l'amour parlait à leur place.

Quelques heures plus tard, Fatimata Dembélé a accepté de lever le voile sur ses émotions. Elle, d'ordinaire si discrète, raconte l'enfant passionné qu'elle a vu grandir. « Ousmane n'avait que le ballon en tête. L'école n'était pas sa priorité, il vivait pour jouer. Alors le voir atteindre ce niveau aujourd'hui... je ne suis pas étonnée », rapporte Le Parisien.

Sa voix tremble quand elle évoque le chemin parcouru. Des années de travail acharné pour subvenir aux besoins de sa famille et soutenir le rêve de son fils. « J'ai toujours veillé sur mes parents, c'est notre tradition. Avec Ousmane, j'ai fait pareil : j'ai tout donné. Aujourd'hui, c'est lui qui prend soin de moi. Il n'oublie jamais d'où il vient. »

Si la vie de Fatimata a changé grâce au succès de son fils, elle refuse les excès. « Oui, il m'a offert une belle voiture. Oui, il nous aide tous. Mais nous restons simples. Le Ballon d'Or, c'est immense, mais nous ne perdons pas nos valeurs. »

Sur scène, le champion du monde 2018 a fondu en larmes en prononçant ces mots : « À ma mère, je veux te remercier. » Dans la salle, beaucoup ont essuyé une larme en voyant ce champion au sommet rendre un hommage à celle qui l'a façonné dans l'ombre, y compris son meilleur ami Moustapha Diatta, lui aussi en pleurs.

Il faut savoir que l'attaquant de 28 ans a remporté « largement » ce Ballon d'Or après une brillante saison avec le Paris Saint Germain, devant la pépite espagnole Lamine Yamal et le Portugais Vitinha.

« Dembouz » devient le 6e Français à remporter ce trophée tant convoité et le 10e joueur de l'histoire à avoir gagné le Ballon d'Or, la Ligue des champions et la Coupe du monde.