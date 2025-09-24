Cameroun: Présidentielle au pays - Elecam rassure la diaspora camerounaise d'Abidjan

À Abidjan, tout semble réuni pour que l'élection présidentielle du 12 octobre 2025 se déroule dans la sérénité et avec la participation active de la diaspora.

À l'approche de l'élection présidentielle du 12 octobre 2025, les Camerounais établis en Côte d'Ivoire multiplient les préparatifs pour participer à ce rendez-vous majeur.

Le 18 septembre 2025, une réunion s'est tenue à l'ambassade du Cameroun à Abidjan, en présence de Charles Nanga, émissaire du Conseil électoral. Celui-ci a réaffirmé l'engagement d'Elections Cameroon (Elecam) pour un scrutin « paisible, inclusif et transparent », assurant que toutes les conditions étaient réunies pour refléter fidèlement le choix des électeurs.

À Abidjan, 976 électeurs sont déjà inscrits et trois bureaux de vote sont prévus, entièrement équipés. L'envoyé spécial a invité les candidats à désigner rapidement leurs mandataires pour siéger à la commission locale de vote, maillon essentiel du processus.

L'ambassadeur Marie Yvette Koloko a, pour sa part, exprimé sa gratitude envers l'organe électoral et ses responsables pour leurs efforts en faveur du renforcement des capacités du personnel. Elle a appelé la communauté à travailler dans un esprit de partenariat et d'unité afin que le scrutin se déroule dans la sérénité.

La classe politique, représentée lors de cette rencontre, a affiché son optimisme. Étame Ntollo Blaise (Rdpc) a réaffirmé la volonté de son parti de soutenir la réélection de Paul Biya, tandis qu'Alain Claude Kouedjou (Pcrn) a salué une rencontre permettant d'œuvrer à une élection plus inclusive.