Cote d'Ivoire: Présidentielle 2025 - Le Rhdp échange avec l'Onu sur les conditions d'un scrutin apaisé

À un mois de l'élection présidentielle, le climat politique ivoirien reste au centre de l'attention nationale et internationale. Ce mardi 23 septembre 2025, le siège du Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix (Rhdp), à Cocody, a accueilli une rencontre de haut niveau entre la direction du parti au pouvoir et une délégation des Nations unies. La séance, présidée par le ministre-gouverneur Cissé Ibrahim Bacongo, secrétaire exécutif du Rhdp, s'est tenue en présence de plusieurs membres du Secrétariat exécutif.

La mission onusienne était conduite par Leonardo Santos Simão, Représentant spécial du secrétaire général de l'Onu pour l'Afrique de l'Ouest et le Sahel, et chef du Bureau des Nations unies pour l'Afrique de l'Ouest et le Sahel (Unowas).

Au centre des discussions figuraient les conditions à réunir pour garantir un scrutin libre, transparent et apaisé le 25 octobre 2025. Le secrétaire exécutif du Rhdp a rappelé les efforts déployés par sa formation politique en faveur du dialogue et de l'apaisement, citant notamment les différentes phases du dialogue politique et les rencontres avec la Coalition de l'alternance pacifique en Côte d'Ivoire (Cap-CI), qui regroupe une partie significative de l'opposition.

Le Rhdp a réaffirmé sa détermination à maintenir un climat de concertation avec l'ensemble des acteurs politiques et la société civile, dans le respect strict de l'État de droit. Le parti présidentiel s'est engagé à promouvoir une campagne festive, sans violence et à œuvrer pour que l'élection présidentielle se déroule dans un esprit d'inclusion, de transparence et de sérénité.

« Notre volonté est de consolider la démocratie et de préserver la paix en Côte d'Ivoire », a souligné Cissé Ibrahim Bacongo sur sa page Méta, en réitérant l'ouverture du Rhdp au dialogue avec toutes les parties prenantes.