Cote d'Ivoire: Journée mondiale du tourisme 2025 - Man célèbre le pays durable et festive

Man, la capitale de la région du Tonkpi, a accueilli ce samedi 27 septembre 2025 les festivités nationales de la Journée mondiale du tourisme (JMT). Ville emblématique des 18 montagnes, riche de sa culture et de ses paysages écotouristiques, Man a été choisie comme cadre idéal pour mettre en valeur le potentiel touristique ivoirien et renforcer le rayonnement de la stratégie « Sublime Côte d'Ivoire ».

Placée sous l'égide du Ministre du Tourisme et des Loisirs, Siandou Fofana, cette édition s'est déroulée sous le haut-patronage du Ministre d'État, Ministre de la Défense, Téné Birahima Ouattara, le patronage du Ministre d'État et Président du Conseil régional du Tonkpi, Dr Abdallah Mabri Toikeusse, le parrainage du Général Vagondo Diomandé, Ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, et la présidence du Ministre-Gouverneur du District des Montagnes, Dr Albert Flindé. Cette forte mobilisation illustre l'importance stratégique du tourisme dans la transformation économique et sociale du pays.

En écho à la célébration mondiale organisée à Malacca, en Malaisie, autour du thème « Tourisme et transformation durable », le Ministre Siandou Fofana a rappelé que le tourisme doit être désormais considéré comme un levier de changement positif. « Il s'agit d'apporter des réponses aux défis liés au climat, aux inégalités et à la résilience des territoires », a-t-il souligné.

Le Directeur général de l'Industrie touristique et hôtelière, Dr Fagama Klo, a insisté sur l'inclusion et l'équité, en mettant en avant la nécessité d'investir dans la formation des femmes, des jeunes et des communautés marginalisées. La préservation de la biodiversité et le soutien aux microentreprises touristiques figurent également parmi les priorités.

Au-delà du protocole officiel, la JMT 2025 à Man s'est voulue festive et immersive. La cérémonie a intégré une table ronde sur le tourisme durable, la projection de films sur les attraits de la destination ivoirienne et la visite de sites écotouristiques de la région.

Les festivaliers ont également vibré au rythme des danses traditionnelles du Tonkpi et d'autres régions du pays (Marahoué, Guémon, Poro), avant de conclure par un concert géant réunissant deux artistes de renom. Un programme qui allie réflexion, valorisation du patrimoine et divertissement, tout en renforçant l'attractivité de la Côte d'Ivoire.

Depuis la pandémie, le tourisme domestique connaît une progression notable : les flux internes sont passés de 1,2 million en 2021 à plus de 2 millions en 2023, soit une croissance annuelle moyenne de 28,6 %. En 2024, la Côte d'Ivoire a enregistré 6,2 millions de touristes au total, générant plus de 278 000 emplois directs.

Cette dynamique s'inscrit dans la stratégie « Sublime Côte d'Ivoire » qui, à l'horizon 2030, vise à positionner le pays comme une destination durable, connectée et compétitive en Afrique.

Cette édition de la JMT marque également la dernière du mandat de Zurab Pololikashvili, Secrétaire général de l'ONU Tourisme, qui sera remplacé en janvier 2026 par Shaikha Al Nowais, première femme à occuper ce poste. Ce passage de témoin ouvre une nouvelle ère axée sur l'innovation, l'intelligence artificielle et l'hospitalité.

En proclamant 2025 « année du tourisme gastronomique », Siandou Fofana a tenu à rappeler l'importance du patrimoine culinaire ivoirien, véritable vecteur de culture et d'identité, tout en soulignant l'impact croissant du digital dans la promotion de la destination.

Entre réflexion stratégique, valorisation des traditions et ouverture vers le futur, la JMT 2025 à Man aura marqué une étape décisive dans l'affirmation de la Côte d'Ivoire comme destination touristique durable et festive.