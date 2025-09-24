En collaboration avec l'Ong SightSavers, la fédération sénégalaise des associations de personnes handicapées du Sénégal(Fsaph), a lancé une campagne d'éducation civique et de débats publics sur l'accès à l'information. Cette activité prevue pour trois mois sera axée sur les technologies de l'information et de la communication (Tic) pour atteindre le maximum de jeunes handicapés.

Dans le cadre de la mise en œuvre du programme de participation politique et citoyenne des personnes handicapées, la Fsaph a lancé ce vendredi 12 septembre, à Dakar, la campagne d'éducation civique et de débats publics accès sur l'information, par le biais des Tic et des canaux de communication pour les jeunes. Regroupant des journalistes et influenceurs handicapés, cette campagne digitale vise à lever les obstacles à l'épanouissement des personnes handicapées par le plaidoyer sur la discrimination et l'exclusion sociale. La campagne d'éducation civique va mettre à contribution les plateformes des médias sociaux populaires auprès des jeunes tels que Tik tok, Instagram, Twitter, YouTube et Facebook. Elle sera une opportunité unique pour sensibiliser et atteindre un public plus large en faveur de l'inclusion sociale des personnes handicapées au Sénégal.

De l'avis de Moussa Thiaré, Président de la fsaph, cette campagne a pour mérite de mobiliser les jeunes et d'en faire des allies dans la lutte contre l'exclusion et favoriser leur participation active dans les processus de décision au niveau local. « Prévue entre un et trois mois, la campagne qui vient d'être lancée rentre en droite ligne de la communication globale de la Fsaph qui inclue les jeunes dans les plaidoyers liés au handicap. Elle permettra en outre, de faire une mise à niveau pour les partages d'informations », a fait savoir Moussa Thiaré. Profitant de cette tribune, M. Thiaré a salué les mesures fortes prises par le Président Bassirou Diomaye Faye et de son premier ministre de déplacer la direction de l'action sociale vers la Famille et des Solidarités.

Selon lui ce shift montre qu'on passe de l'approche médicale à l'approche sociale. « Le Sénégal ayant ratifié des conventions internationales et lois nationales pour la mise en place de mécanismes de suivi de la question du handicap doit aller dans le sens de la mise en place de la Haute Autorité sur le handicap », a rappelé le président de la Fsaph.

Selon, cet instrument s'impose dans la mesure ou la question du handicap a un caractère transversal. Il a aussi salué l'élection des députés handicapés, mais a plaidé pour des postes de ministres, de secrétaires d'État ou de Pca ou de directeurs handicapés. « Au mois de mai dernier, nous avons produit un document de plaidoyer avec 30 actions prioritaires dont la Haute Autorité, la bourse familiale, l'autonomisation des personnes handicapées à travers le fonds d'appui pour les personnes handicapées », a rappelé Moussa Thiaré. Il est en fin revenu sur la formalisation du quota de députés pour les personnes handicapées pour garantir leur présence permanente.