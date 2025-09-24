Sénégal: Partenariat-pays PCP Sénégal - ONUDI - Les deux parties discutent des axes stratégiques

24 Septembre 2025
Sud Quotidien (Dakar)
Par Ousmane Goudiaby

Le Comité de pilotage du Programme de Partenariat Pays (PCP) entre le Sénégal et l'Organisation des Nations Unies pour le développement industriel (ONUDI) s'est réuni hier, mardi 23 septembre, à Dakar, marquant une nouvelle étape dans la mise en œuvre de la politique d'industrialisation adoptée par les nouvelles autorités sénégalaises.

Présidée par Seydina Aboubacar Sadikh Ndiaye, Secrétaire général du ministère de l'Industrie et du Commerce, la rencontre a permis de faire le point sur les axes stratégiques du programme. « Après les états généraux de l'industrie, du commerce et des paiements, nous sommes désormais dans la phase opérationnelle de notre politique industrielle, en cohérence avec l'Agenda Sénégal 2050 », a-t-il rappelé. Le PCP, porté par l'ONUDI à la demande du gouvernement, vient en appui à cette dynamique. L'accent a été mis sur les secteurs prioritaires identifiés : industries extractives, agro-industrie, industrie manufacturière et services à valeur ajoutée. Mais les défis restent nombreux.

« Nous devons combler les déficits en infrastructures industrielles et commerciales, renforcer notre capital humain, et surtout créer des passerelles entre la recherche et les besoins du secteur industriel », a souligné M. Ndiaye, insistant sur la nécessité d'un arrimage fort entre les universités, les laboratoires et le monde productif.

Présent à la rencontre, Rafik Fekki, représentant régional de l'ONUDI, a salué la volonté du Sénégal, rappelant que le pays avait été l'un des trois premiers pilotes du programme PCP lancé en 2013. « Cette deuxième phase est construite dans un esprit de partenariat inclusif : gouvernement, partenaires techniques et financiers, système des Nations Unies, secteur privé... tous sont associés », a-t-il affirmé. M. Fekki a également insisté sur l'alignement du programme avec les grandes priorités nationales notamment : « transformation digitale, le développement durable et l'industrie verte. » et dont l'ambition est de : « finaliser d'ici novembre, à temps pour la conférence générale de l'ONUDI en Arabie Saoudite, un document stratégique co-signé par le Directeur général de l'ONUDI et le ministre sénégalais de l'Industrie et du Commerce. » Un défi ambitieux, mais à la hauteur des aspirations du Sénégal à devenir une puissance industrielle régionale, dans le respect des objectifs de développement durable.

