Sénégal: Forum régional sur le dividende démographique - Les ONDD au coeur des politiques publiques

Hier, mardi 23 septembre s'est ouvert à Dakar, le Forum régional de dissémination des produits des Observatoires Nationaux du Dividende Démographique (ONDD). Cet événement d'envergure, réunissant sept pays de l'espace SWEDD+, marque un jalon important dans la volonté politique de transformer les données démographiques en leviers d'action pour l'autonomisation des femmes et des jeunes filles.

Porté par le projet SWEDD+, cette rencontre vise à valoriser des années de recherches et d'analyses menées par les ONDD, aujourd'hui reconnus comme des pôles de savoir incontournables. Soutenue par des partenaires techniques et financiers tels que la Banque mondiale, l'UNFPA, la CEA et le CREG, l'initiative ambitionne de faire des évidences produites des outils stratégiques de planification et de budgétisation.

SWEDD+ (Autonomisation des Femmes et Dividende Démographique en Afrique Subsaharienne Plus) est une initiative régionale lancée pour réduire les inégalités de genre, accélérer la transition démographique et permettre que la croissance démographique devienne un avantage économique plutôt qu'un fardeau

Dans son discours d'ouverture, Assane Ndiaye, représentant du ministère sénégalais de l'Économie, du Plan et de la Coopération, a rappelé la centralité du dividende démographique dans les politiques publiques. « Ce forum vise à rendre accessibles et exploitables les résultats des ONDD afin qu'ils orientent nos choix budgétaires en faveur du capital humain », a-t-il souligné, réaffirmant l'engagement du Sénégal à intégrer cette dynamique dans sa stratégie nationale 2025-2029 et dans la vision Sénégal 2050.

Dr Sennen Hounton, Directeur régional de l'UNFPA pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre, a salué une initiative qui incarne « l'ambition des États africains de faire du capital humain le moteur de la transformation économique et sociale ». Il a exhorté les gouvernements, parlementaires et partenaires à utiliser les produits des ONDD pour guider les politiques, les budgets et les débats nationaux : « Ce forum doit marquer le passage de la production des connaissances à leur application effective. »

Quant à Eleonora Cavagnero, cheffe de projet SWEDD+ à la Banque mondiale, elle a insisté sur la puissance transformatrice des données probantes générées par les ONDD. À son avis « Ces innovations, comme les analyses budgétaires fondées sur le temps d'utilisation, sont des outils essentiels pour réformer les politiques publiques et prioriser les investissements dans le capital humain. » Elle a également salué le rôle croissant des parlementaires et des réseaux régionaux dans la défense de lois favorables à l'éducation des filles, à la santé reproductive et à la lutte contre les violences basées sur le genre.

La construction d'une feuille de route commune pour une meilleure appropriation des produits des ONDD, en cohérence avec la feuille de route de l'Union africaine sur le dividende démographique et l'Agenda 2063, est au cœur de ce forum. Il a objectif de : transformer les évidences scientifiques en actions concrètes au service de politiques inclusives, de budgets équitables, et d'une Afrique où chaque femme et chaque jeune trouve sa place dans le développement durable.

Ainsi, ce forum, qui se déroule jusqu'au 25 septembre à Dakar, ambitionne ainsi de créer un véritable virage dans l'usage stratégique des données démographiques au service d'un avenir plus équitable et prospère pour le continent.