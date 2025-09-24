Après l'annonce de l'introduction de l'Intelligence artificielle à l'école, le ministère de l'Éducation nationale (MEN) a décidé de l'interdiction de l'usage du téléphone portable en milieu scolaire. « La circulaire du MEN réaffirme un principe général en vigueur dans plusieurs établissements publics et privés de renom mais aussi dans beaucoup de lieux de travail. En effet, pour une bonne concentration et une grande productivité, l'usage du téléphone doit être réglementé en situation d'apprentissage et de travail.

Cela est d'autant plus vrai que dans certaines circonstances, le respect des valeurs sociales ne permet pas l'usage du téléphone », déclare la Cosydep dans un communiqué qui nous est parvenu. Selon Cheikh Mbow et Cie, « la mesure du MEN est donc un rappel d'un principe de base accepté pour une meilleure concentration sur les objectifs du moment ». À en croire la Cosydep, « l'usage incontrôlé du téléphone portable peut donc compromettre les missions essentielles de l'école en détournant les élèves de l'apprentissage, en affaiblissant leur concentration et en les exposant à des pratiques contraires aux valeurs éducatives ».

Tout de même, la Cosydep a formulé quelques recommandations. « Conformément aux options du nouveau régime qui déclare faire du dialogue et de la concertation des principes, il serait utile sur des questions complexes de consulter les acteurs concernés afin de prendre en compte les préoccupations spécifiques », a-t-elle souligné dans le communiqué. Elle ajoute : « Pour des solutions durables, il est nécessaire d'aller au-delà de mesures ponctuelles en invitant à une réflexion profonde sur un cadre normatif devant régir l'utilisation du numérique et de l'IA à l'école et un code de l'enfant qui garantit sa protection ». La troisième recommandation consiste à « aller vers une nouvelle loi d'orientation plus adaptée au contexte économique, social et technologique actuel ».