Tunisie: Financement des PME au pays - Lancement d'une ligne de crédit italienne de 55 millions d'euros

Une nouvelle ligne de crédit italienne de 55 millions d'euros, destinée aux petites et moyennes entreprises (PME) tunisiennes, fera l'objet d'une série de journées d'information dans plusieurs gouvernorats, a annoncé la Confédération des entreprises citoyennes de Tunisie (CONECT).

Ces journées, organisées en coopération avec l'Agence italienne pour la coopération au développement (AICS), se tiendront dans les gouvernorats de Jendouba, Sidi Bouzid, Mahdia, Sfax et Kairouan. Elles visent à soutenir et financer les projets de développement au niveau régional.

Selon la page officielle de la CONECT sur Facebook, ces rencontres permettront de présenter les caractéristiques et services de la ligne de crédit « 55 ». Les porteurs de projets pourront s'informer sur les procédures de candidature et bénéficier de conseils directs pour obtenir ce financement.

La Confédération a appelé tous les acteurs économiques concernés à participer activement à ces journées pour tirer le meilleur parti de cette initiative et faire avancer leurs projets.

Il est à noter que la nouvelle ligne de financement de l'Italie, d'une valeur de 55 millions d'euros, est destinée aux petites et moyennes entreprises tunisiennes.

