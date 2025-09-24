Tunisie/Niger: L'EST s'impose sans difficulté et en toute logique à Niamey - Des prémices...

Face à un adversaire novice en Afrique, l'Espérance n'a eu aucune difficulté à imposer son rythme et est rentrée de Niamey avec une large victoire qui lui permet de mettre les pieds au tour suivant.

Réussir son entrée en matière en C1 africaine chez un adversaire quasi-inconnu sur la scène continentale s'inscrit dans la logique des choses pour l'Espérance de Tunis. Hormis les conditions climatiques extrêmes auxquelles ils sont habitués, les joueurs ont bénéficié de conditions de voyage convenables à bord d'un avion militaire affrété et aménagé spécialement pour l'occasion.

Pour un déplacement en Afrique, la durée du voyage s'inscrit dans la moyenne avec un peu plus de six heures de vol. Bref, un périple des plus normaux en terre africaine.

Sur le terrain, les "Sang et or" n'ont eu aucune difficulté à imposer d'entrée le rythme de jeu avec une ouverture prématurée du score, à la cinquième minute. Un joli but signé par l'ailier droit, Kouceila Boualia, à la faveur d'un travail de sape et un joli assist d'Abdramane Konaté.

Par ailleurs, Abdramane Konaté, le remplaçant de Youssef Belaïli (absent du voyage à cause d'un rhume attrapé la veille du départ), a été le joueur le plus en vue dans ce match. Auteur des passes décisives qui ont donné lieu aux deux premiers buts marqués par Kouceila Boualia et Aboubacar Diakité, Konaté a été la véritable dynamo de l'équipe dans cette rencontre aller du premier tour préliminaire de la Ligue des champions.

Créant constamment le danger sur le flanc gauche, il n'hésitait pas à s'infiltrer dans la zone de réparation, comme il l'a fait d'ailleurs en servant sur un plateau Diakité sur le deuxième but.

Bref, Konaté a remplacé comme il se doit Belaïli.

Un bon point pour Diakité

Titularisé par Maher Kanzari, l'avant-centre, Ahmed Bouassida, n'a pas su exploiter cette opportunité que lui a offerte son entraîneur. Passé inaperçu une mi-temps durant, Bouassida a été remplacé par Aboubacar Diakité qui, lui, a bien saisi sa chance en étant l'auteur d'un doublé.

Et s'il n'avait qu'à mettre la balle dans les filets sur le deuxième étant donné que tout le travail a été fait par Konaté, il a pris tout le monde de court en triplant la mise à la faveur d'un but si rapide que personne n'a vu venir.

En somme, l'Espérance a livré à Niamey le match qu'il faut, faisant une bonne entrée en matière en Ligue des champions en dépit d'une ambiance défavorable au sein du club.

Cette première sortie en terre africaine a permis à certains joueurs, Abdramane Konaté, Aboubacar Diakité (qu'on a presque oublié), Hamza Jelassi, Nidhal Laifi et Khalil Guenichi de prouver qu'ils sont bien là et qu'ils comptent avoir une place au soleil et faire partie de cette aventure africaine.