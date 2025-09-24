Tunisie: BCT - Mise en circulation à compter du 23 septembre 2025 d'un nouveau billet de banque de cinquante dinars

La Banque Centrale de Tunisie (BCT) annonce la mise en circulation, à compter du 23 septembre 2025, d'un nouveau billet de banque de cinquante dinars (type 2022).

Et de préciser dans une note adressée, aux banques et à l'Office National des Postes, que ce billet ayant cours légal et pouvoir libératoire, portant les mêmes motifs, caractéristiques et éléments de sécurité que ceux du billet de cinquante dinars de même type actuellement en circulation, à l'exception :

-De la date d'émission : remplacée par « 25-07-2025 » au lieu de « 20-03-2022», et imprimée en caractères de taille supérieure.

-Des signatures : à savoir celle du Gouverneur de la Banque Centrale de Tunisie, M. Fethi Zouhaier Nouri, et celle du Vice-Gouverneur, M. Mourad Abdessalem.

Selon la note de la BCT, le billet de banque de cinquante dinars (type 2022), circulera concurremment avec les autres billets de même dénomination et de même type actuellement en circulation.