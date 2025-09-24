Tunisie: Quand les Bleus régalent - Intenable USM

L'Union Sportive Monastirienne a donc dévoré les Sierra Léonais d'East End Lions dans le cadre du premier tour aller de la Ligue des champions.

Un large succès et une qualification quasiment dans la poche, les Bleus surfent actuellement sur une vague entraînante qui les porte vers un second succès de rang après celui signé en championnat face à l'ESZ récemment du côté de Zarzis. Les voyants sont au vert pour l'USM de Montassar Louhichi, une équipe qui allie solidité défensive et efficacité retrouvée aux avant-postes.

Face au représentant de Sierra Leone, à Radès, les coéquipiers de Harzi ont matérialisé leur domination par un auto-goal d'Aboubacar Bari vers la demi-heure de jeu. Puis, sur sa lancée, l'USM a doublé la mise par Yassine Amri avant que Cherif Boudian ne porte la marque à trois buts de différence vers l'heure de jeu, alors que, vers la fin, Malcolm Hmidi a alourdi une note qui est devenue salée pour les Sierra Leonais.

Démonstration de force usémiste donc à Radès et la manche retour à Sfax ou encore à Radès (selon un accord conclu entre les deux clubs) ne sera qu'une simple formalité, une opportunité pour Louhichi de faire tourner son effectif.

Endurance et persévérance

Au stade Hamadi-Agrebi , il n'y avait pas photo entre les forces en présence. Dans une première mi-temps à haute intensité usémiste, les coéquipiers de Youssef Abdelli ont étouffé des Sierra-Léonais très fébriles défensivement et prévisibles devant.

Ce faisant, pour ce match, le staff technique des Bleus a, semble-t-il, aligné son meilleur onze à une nuance près avec Abdessalem Hlaoui dans les buts, Fabrice Zeguei et Raed Chikhaoui dans l'axe, Youssef Herch et Rayan Azouz sur les flancs, Ousmane Diané, Cherif Bodian, Yassine Dridi au coeur du jeu, Yassine Amri et Aymen Harzi sur les couloirs, alors que Youssef Abdelli, dans le doute avant la divulgation de la feuille de match (en raison d'une légère blessure à Zarzis) a tout de même été aligné d'entrée.

Ce faisant, lors de ce match, ce qui est à relever est en rapport avec l'excellente tenue d'ensemble d'une défense en béton armé, 95' durant. Aussi, quand on signe deux buts quasiment lors du money time de la seconde période, cela dénote d'une endurance à toute épreuve et d'une lucidité de tous les instants. Bref, l'USM de Montassar Louhichi propose actuellement un jeu débridé mais discipliné, des séquences collectives qui montrent l'étendue du travail abattu jusque-là.

A Radès, l'USM n'a pas forcé son talent pour battre une équipe qui n'avait que son courage à opposer. Succès tranquille qui en appelle d'autres certes, mais il ne faut pas se reposer sur ses lauriers à présent, car le plus dur commence avec des adversaires d'un tout autre calibre qui vont se profiler. Impressionnante de maîtrise, l'USM version 2025-2024 semble avoir déjà franchi un palier en attendant de monter davantage en gamme.