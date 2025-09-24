Tunisie: Natation - Championnats des jeunes - Une formule à changer

Nous savons bien que la Fédération tunisienne de natation est dans une situation difficile. Son bureau est provisoire, mais il y a des dossiers qui n'attendent pas. Celui de la formule actuellement adoptée pour l'organisation des championnats jeunes et toutes catégories.

C'est dans les années 70 que l'on a adopté cette formule à points, en cours en France, et cela a marché. Mais entre-temps, la natation a évolué et, pour preuve, nous possédons des champions olympiques et du monde.

Contrairement à ces progrès, l'évolution des barèmes ne suit pas l'amélioration du niveau général de la natation dans le pays. Cela nous donne des totaux quelque peu bizarres qui n'expliquent pas grand-chose. Bien entendu, il ne s'agit pas de remettre en question quoi que ce soit. La formule est bonne, mais elle doit évoluer pour pousser les clubs à faire mieux.

Barèmes à mettre à jour

Nous savons, qu'ailleurs, les minimas imposés sont régulièrement, tous les deux trois ans, remis en question pour justement inciter les clubs à travailler davantage. C'est également une façon de récompenser les nageurs qui nagent deux, trois ou quatre spécialités.

Une nage préparant une autre, le jeune pratiquant aura tout le loisir de choisir au terme d'un parcours respectable sa spécialité.

De ce fait, l'utilisation de tableaux à points pour le classement des clubs et l'évaluation des performances, s'il existe toujours un peu partout, les barèmes sont sujets à des mises à jour régulières pour refléter l'évolution du niveau des nageurs et du sport (l'athlétisme a également recours à cette formule).

Les règles et les barèmes se doivent donc de varier, par exemple entre le bassin de 25m et celui de 50m.

Les temps que nous avons eu l'occasion de voir, surtout pour les derniers classés, sont quelque peu choquants pour une natation tunisienne qui mérite mieux. Il nous semble que la Fédération tunisienne de natation serait bien inspirée de réunir les clubs et les techniciens chevronnés, pour avoir leur avis et confier à une commission indépendante, composée par exemple par d'anciens directeurs techniques, d'enseignants spécialisés, etc, pour revoir ces barèmes et les adapter à... l'air du temps.

La mise en place de minimas crédibles, assez exigeants, sera de nature à accélérer la progression. Pour relever le niveau à la base, il n'y a pas mieux que cette remise en question des minimas de manière intelligente.

D'ailleurs, il serait bon de penser limiter la participation des débutants à un critérium qui servira à trier et à classer préalablement les concurrents qui pourront avoir accès au championnat toutes catégories.

Actuellement, tous ceux qui réussissent les minimas en place (assez faibles) peuvent participer et ramener des points, alors qu'ils sont loin de donner une idée de leur valeur réelle.

A voir ces gamins se tortiller péniblement pour terminer un parcours, on se pose bien des questions à propos des bénéfices que la natation tire de ces figurants, qui ont certainement du temps pour s'améliorer et revenir concourir.