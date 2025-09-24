Tunisie: Un pays nouvelle se dessine - Le cap irréversible du Président Saïed

La Tunisie est en train d'avancer d'un pas ferme et résolu sur la voie du développement global et durable grâce à la vision stratégique de son Président en faveur de l'émergence d'une Tunisie nouvelle où toutes les citoyennes et tous les citoyens trouvent leur compte dans le cadre d'une vie digne.

Les principaux objectifs du projet présidentiel consistent à dépasser les pratiques obsolètes et à opter pour des approches nouvelles sans la moindre nostalgie en vue d'un éventuel retour en arrière comme le désirent certains lobbies qui n'hésitent pas recourir à des manoeuvres "complotistes" afin de recouvrer leurs privilèges aux dépens des droits et des intérêts du peuple.

D'ailleurs, c'est ce qu'a réitéré le Président de la République, Kaïs Saïed, tout récemment en présidant la récente réunion du Conseil des ministres, affirmant, en substance, que « la Tunisie avance d'un pas ferme vers l'avant et qu'il n'y aura pas de retour en arrière », avant d'ajouter que « le processus révolutionnaire se poursuit dans tous les domaines » pour concrétiser les engagements pris envers le peuple tunisien dans toutes les régions et tous les secteurs.

D'où la nécessité de mener un combat sans merci afin d'éradiquer ces mentalités qui tentent de réinstaller les vieux lobbies et en créer de nouveaux au sein même des mécanismes et des rouages officiels après avoir mis en place des alliances contre-nature et fait répartir les rôles pour un retour au "mauvais" vieux temps.

Mais c'est compter sans la volonté inébranlable affichée par le Chef de l'Etat qui ne rate aucune occasion pour confirmer l'existence d'un Etat uni et unifié élu par le peuple en vue de concrétiser ses aspirations et ses attentes quant à un avenir meilleur à tous les niveaux.

Autrement dit, on assiste à une détermination sans faille pour l'édification d'une Tunisie nouvelle et sans la moindre possibilité d'un retour en arrière. Et c'est, donc, dans cet esprit que le Président Kaïs Saïed persiste et signe à propos de l'élaboration de textes législatifs appelés à fournir «des solutions radicales, particulièrement en faveur de ceux dont le chômage s'est prolongé et qui ont été victimes d'appauvrissement et de corruption».

L'objectif essentiel de ces décisions étant de couper l'herbe sous le pied à ceux qui ne désespèrent pas de provoquer des tensions sociales et économiques et faire naître, par voie de conséquence, des perturbations déstabilisatrices dans le pays.

D'ailleurs, il est utile de relever cette déclaration du Chef de l'Etat pour résumer sa conviction quant à l'impossibilité de "retour en arrière" et qui stipule en substance: «La révolution doit effacer ce qui l'a précédée, grâce à des textes révolutionnaires et novateurs, les ennemis finiront par s'effondrer».

Il faut mettre en valeur que le Président de la République n'a jamais hésité à frapper fort en prenant les mesures qui s'imposent au moment opportun. On rappelle, dans ce contexte, qu'il n'a pas hésité à remplacer l'ancien Premier ministre, huit mois seulement après sa nomination, lorsqu'il a été convaincu que les lobbies ont atteint les services de La Kasbah.

D'autre part, le Président Saïed ne cesse de marteler, ces derniers temps, que les jeunes sont prêts à prendre la relève et à remplacer tout responsable incapable d'assumer ses prérogatives car la gestion de la chose publique et des affaires quotidiennes des citoyens n'attend pas tout en assurant, tout récemment, que tout responsable dans n'importe quel poste peut céder sa place s'il n'est pas en mesure d'être à la hauteur de la mission qui lui est confiée.

En définitive, tout prouve que la Tunisie est en marche et se trouve, bel et bien, sur les bons rails sans le moindre risque de faire marche-arrière dans le sens où le Chef de l'Etat, en bon "commandant de bord", regarde toujours en avant sans se retourner en arrière.