Afrique: Kunming 2025 - Les médias internationaux débattent du rôle de l'information dans l'Initiative ceinture et Route

Organisée dans le cadre d'un vaste événement qui a rassemblé plus de 200 représentants de médias et d'institutions de plus de 80 pays, cette rencontre spécifique a réuni des journalistes venus d'Asie, d'Afrique, d'Europe, d'Amérique latine et du Moyen-Orient. Tous ont répondu à l'invitation du dialogue autour d'une question centrale : comment les médias peuvent-ils accompagner, éclairer et parfois même réinventer la dynamique de coopération portée par l'Initiative «Belt and Road» ?

En marge du «2025 Media Cooperation Forum on Belt and Road» qui s'est tenu les 16 et 17 septembre à Kunming, dans la province du Yunnan en Chine, une session parallèle intitulée «Media Cooperation Dialogue on Belt and Road» a réuni des journalistes et experts venus de quatre coins du monde.

La session s'est tenue dans un esprit de dialogue, de coopération et d'ouverture. Des professionnels de l'information venus de Chine, du Royaume-Uni, du Koweït, du Nigeria, d'Italie, de Tunisie, de Russie, d'Iran, du Brésil, du Kenya, du Pakistan, du Mexique... ont pris part aux discussions.

Tous ont partagé leur expérience, leurs visions et leurs interrogations autour de la place des médias dans le développement et la perception de l'initiative «Belt and Road», aussi appelée «la Ceinture et la Route».

Trois axes pour penser la coopération médiatique

Trois grandes thématiques ont structuré les débats. La première portait sur «la collaboration médiatique pour une coopération de haute qualité dans le cadre de la Ceinture et la Route». Les intervenants ont souligné la nécessité d'une couverture équilibrée et plurielle de cette initiative, afin de dépasser les représentations souvent polarisées véhiculées par certains récits dominants.

La coopération médiatique, ont-ils rappelé, ne doit pas se limiter à la simple transmission d'informations, mais s'inscrire dans une dynamique de cocréation de contenus, favorisant la compréhension mutuelle entre les peuples concernés.

Le deuxième axe de réflexion s'est intéressé à «la Chine dynamique et l'Initiative de la Ceinture et la Route». Plusieurs participants ont insisté sur l'importance pour les médias étrangers de mieux saisir les évolutions internes de la Chine contemporaine, ses transitions économiques, sociales et culturelles, afin de proposer un récit plus nuancé de son rôle à l'international.

Dans cette perspective, la Ceinture et la Route ne serait pas uniquement un projet d'infrastructure ou de connectivité économique, mais aussi un révélateur des transformations profondes du pays et de sa relation avec le reste du monde.

Finalement et non moins important, le troisième thème a mis en lumière «les vidéos courtes créatives et la résonance interculturelle». À l'heure des plateformes numériques, des réseaux sociaux et de la consommation rapide de contenus, les formats courts s'imposent comme des outils puissants de communication transnationale.

Des journalistes et experts ont partagé leurs expériences dans la production de vidéos accessibles, engageantes et culturellement sensibles, capables de toucher des publics jeunes et diversifiés. La vidéo courte devient ainsi un vecteur de proximité, de récit partagé et de dialogue culturel.

Un espace d'échange au-delà des frontières

Au-delà de la richesse des échanges, cette session parallèle a été l'occasion de souligner la volonté croissante des médias du Sud global de participer activement à la construction d'un récit mondial alternatif, moins centré sur les pôles traditionnels d'influence. En ce sens, Kunming a été plus qu'un simple lieu de rencontre : un espace de coconstruction, où la pluralité des regards s'est affirmée comme une nécessité dans le traitement médiatique de l'initiative Belt and Road.

La coopération médiatique, dans ce contexte, se présente non seulement comme un enjeu stratégique, mais comme une opportunité éthique et professionnelle pour repenser le rôle de l'information dans un monde en transition. Face aux défis globaux, les médias ont un rôle clé à jouer : tisser des ponts, éclairer les zones d'ombre, et permettre une résonance authentique entre les cultures.

Et à travers cette session parallèle, le forum de Kunming a démontré que le dialogue interculturel, lorsqu'il s'appuie sur des fondations médiatiques solides, peut ouvrir de nouvelles perspectives pour une coopération internationale plus juste et plus équilibrée.

Organisé par People's Daily en collaboration avec le Comité du Parti communiste chinois du Yunnan et le gouvernement provincial, le 2025 Media Cooperation Forum on Belt and Road s'est tenu à Kunming les 16 et 17 septembre. Placé sous le thème «Responsabilité médiatique partagée pour les échanges et l'apprentissage mutuel entre les civilisations», l'événement visait à renforcer les liens entre médias internationaux et à promouvoir une coopération plus équilibrée dans le traitement des enjeux liés à l'Initiative Belt and Road.

Il est aussi utile de rappeler que depuis sa première édition en 2014, ce forum est devenu une plateforme majeure de dialogue entre les médias du Sud global et ceux des pays partenaires de la BRI, avec pour ambition de favoriser un récit plus inclusif, multipolaire et sensible aux réalités locales. Plus de 200 représentants venus de 87 pays ont participé à cette édition, qui a aussi été marquée par des remises de prix, des ateliers thématiques et des visites de terrain destinées à renforcer la compréhension mutuelle.