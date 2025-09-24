Tunisie: 5e édition du Nawaat festival - L'art est résistance

C'est aussi l'occasion de restituer les travaux réalisés dans le cadre du projet «Innawaation», un incubateur dédié aux projets médiatiques créatifs. Ce programme s'étend sur une période de recherche, de mise en œuvre et de diffusion, pouvant aller jusqu'à neuf mois.

Les 26, 27 et 28 septembre prochains, le Nawaat festival revient pour une cinquième édition sous le thème : « L'art est résistance, la liberté triomphe ».

«Trois jours pour célébrer les formes d'expression qui refusent de plier. Trois jours pour faire entendre des voix trop souvent tues. Trois jours pour transformer la scène en espace de lutte, de mémoire et de rêve », annoncent les organisateurs.

L'événement qui prône « un art qui bouscule, interroge et libère » se tient chaque année au siège de l'association, au 18 rue de Médine, du côté du Belvédère, à Tunis. Au programme : de la musique, du théatre, du cinéma, des performances, des installations et des débats au coeur de l'actualité.

C'est aussi l'occasion de restituer les travaux réalisés dans le cadre du projet « Innawaation », un incubateur dédié aux projets médiatiques créatifs. Ce programme s'étend sur une période de recherche, de mise en oeuvre et de diffusion, pouvant aller jusqu'à neuf mois.

Pour ce faire, Nawaat met à la disposition des participants un budget de production ainsi qu'un soutien personnalisé pour le développement de projets et d'autres contenus médiatiques. Les participants bénéficient d'une collaboration étroite avec l'équipe permanente de Nawaat qui met à leur disposition son infrastructure technique, sa logistique et ses ressources humaines.

Cette année, on pourra découvrir, durant les trois jours du festival, une performance théâtrale « La Malédiction (1) » de Wissal Labidi, une installation chimico-artistique immersive intitulée « Équilibre Instable » de Yafa Saidi, une performance interactive participative d'Oumaima Bahri, nommée: « Connecté(e)s ».

Mariem Labidi présentera son installation multimédia « Rifiyaat » et le duo Ramis Barka et Rym Amami son jeu d'enquête coopératif « L'Bahreya ».

Un hommage sera rendu aux journalistes palestiniens martyrs, défenseurs de la cause et témoins du génocide.