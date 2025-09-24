Tunisie: Digitalisation - La voie d'un redressement économique sécurisé

Tout le monde en convient, notre pays gagnerait beaucoup en accélérant, encore plus, la transformation numérique de l'administration. C'est que les enjeux sont trop importants pour se permettre tout retardement. Nos services publics ont besoin, justement, d'élargir leur efficacité, d'améliorer le niveau d'accessibilité, d'innover et de bénéficier d'un environnement fiable et innovanteur.

D'ailleurs, lors d'un Conseil ministériel, tenu le 16 septembre, la Cheffe du gouvernement a parlé de la nécessité « de consacrer une administration moderne, fondée sur les données ouvertes et l'intelligence artificielle ».

Et c'est surtout l'importance de l'impact économique qui semble accentuer le besoin d'une transition numérique rapide et fiable.

En effet, à chaque fois qu'on parle de redressement économique rapide, ou encore de croissance globale et durable, on pense systématiquement à la digitalisation, en tant qu'outil efficace. Certains observateurs estiment même que la maîtrise du numérique est le pilier fondamental de toute croissance économique inclusive, durable et résiliente.

Car la digitalisation améliore la productivité, favorise l'innovation, élargit l'efficacité de l'entreprise, facilite l'accès aux marchés, crée de nouvelles opportunités d'emplois et sert la gouvernance.

Toutefois, la garantie de l'inclusion numérique repose sur certains paramètres prioritaires. Les études font ainsi état de l'accès, qui doit être généralisé et touchant toutes les catégories, notamment les zones défavorisées. Justement, on ne peut pas parler de performance digitale dans un environnement isolé ou encore déséquilibré.

On fait état aussi de la garantie d'une bonne qualité de l'accès lui-même, car une connectivité rapide, fiable et sécurisée est indispensable pour « l'amélioration de l'expérience utilisateur et l'optimisation des processus de productivité ».

Les études parlent aussi de la mobilisation des compétences nécessaires. Un facteur qu'on qualifie d'incontournable pour pouvoir exploiter le potentiel réel des plateformes numériques disponibles, l'adaptation instantanée aux évolutions assez rapides du secteur, et l'amélioration du niveau de créativité et d'innovation.

Autant de facteurs essentiels, qui ont besoin, eux-mêmes, d'un financement substantiel pour la mise en place d'une infrastructure bien appropriée à l'évolution numérique.

Cependant, pour être bien conduite, la transition numérique doit reposer, avant tout, sur une approche intelligente qui tienne compte, d'abord, de certains secteurs prioritaires, entre autres, financier.

Ce secteur tarde, en effet, à s'aligner, totalement, sur les besoins réels de l'économie nationale et répondre à ses différents enjeux, faute d'implication, d'innovation et d'adaptation aux standards internationaux.

Une bonne approche numérique permettrait, de toute évidence, à notre secteur financier d'élargir son efficacité, notamment au niveau fiscal, encore loin de traduire au concret tout son potentiel, d'assouplir et d'accélérer les transactions, de profiter d'un accès plus large aux services, de réduire les coûts, et de bien servir la transparence de tout le système. Sans parler, bien entendu, de la garantie de sa stabilité et, surtout, sa sécurité.

Deux facteurs essentiels pour améliorer davantage l'attractivité de notre environnement des affaires, rassurer les donneurs d'ordres internationaux et mieux mobiliser, ainsi, les capitaux étrangers.