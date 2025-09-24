Gabon: Les sacs plastiques à usage unique officiellement interdits dans les supermarchés

Depuis le mardi 23 septembre, les sacs plastiques sont officiellement interdits dans les supermarchés au Gabon. Annoncée depuis trois mois, la mesure est désormais en vigueur. Selon les statistiques officielles, Libreville et ses environs consommaient jusqu'à 36 tonnes de sacs plastiques par jour.

C'est une journée particulière pour cette caissière de supermarché : après avoir validé les achats, elle doit désormais convaincre les clients d'acheter un sac en carton ou un cabas réutilisable. « Et à ceux qui boudent, à ceux qui connaissent, qui ne comprennent et qui comprennent aussi la situation », ajoute-t-elle.

L'interdiction est globalement appréciée, mais son application a surpris de nombreux consommateurs. « Je n'étais pas informée. Je me suis préparée pour les achats, mais j'arrive. On me dit "il faut payer le sachet en carton". Donc, vous voyez ce que ça fait. C'est une surprise. Et du coup, je suis un peu déçue parce qu'on ne va pas se balader tout le temps avec des sacs pour venir faire les courses ».

Des investissements importants pour les distributeurs

Les grandes enseignes affirment avoir consenti d'importants investissements pour se conformer à la loi. Le groupe Ceca Gadis, géant de la distribution au Gabon, forme activement ses équipes, explique Lisa Marie Bongotha, directrice de la communication.

« Nous continuons à former nos équipes afin de les préparer à accueillir nos clients et leur expliquer les raisons pour lesquelles il est absolument essentiel d'arrêter l'utilisation du plastique ».

Des sanctions prévues en cas de non-respect

Le gouvernement a prévenu que des sanctions seraient appliquées contre tout contrevenant, rappelle Réné Mboza, conseiller technique au ministère de l'Environnement : « Tout contrevenant sera sanctionné conformément aux dispositions prévues par le Code de l'environnement en République gabonaise ».

Les autorités gabonaises prévoient, à terme, d'interdire toute entrée de sacs plastiques depuis l'étranger, marquant une étape supplémentaire dans leur lutte contre la pollution plastique.