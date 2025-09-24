Ile Maurice: Jagai fils et l'épouse de Lallmamode sous surveillance

Hier, Allysaheb Ameersaheb Jagai, fils du surintendant de police Ashik Jagai, a de nouveau été convoqué par la Financial Crimes Commission (FCC) dans le cadre d'une enquête approfondie sur ses avoirs et ses activités financières. Les enquêteurs s'intéressent particulièrement à ses participations dans plusieurs sociétés, dont ISLECX (Mauritius) Ltd, détenue à parts égales avec V.V.P., identifiée comme l'épouse de Muzaffar Ali Lallmamode, organisateur de concerts et CEO de Koneckt Solution Ltd.

Cette implication directe de l'épouse de Lallmamode dans la société de Jagai fils a attiré l'attention de la FCC, qui tente d'établir les liens financiers et opérationnels entre les deux familles. L'enquête vise à vérifier si des flux financiers ou des transactions suspectes ont transité entre les entreprises de Jagai fils et celles de Lallmamode, dans un contexte où ce dernier est déjà sous investigation dans des affaires de blanchiment d'argent et de trafic de drogue.

Muzaffar Ali Lallmamode, 31 ans, avait été interpellé à Port-Louis après que la Divisional Support Unit avait détecté une forte odeur de cannabis dans sa Ford Mustang et la découverte de Rs 1,1 million en espèces et devises étrangères dans son véhicule avaient déclenché l'ouverture d'une enquête approfondie sur ses finances. Lors de son interpellation, il aurait tenté de se débarrasser d'un sachet de cannabis alors qu'il était escorté aux Casernes centrales pour un test antidrogue.

Les investigations de la FCC s'étendent également à ses antécédents : il avait été arrêté il y a sept ans pour l'importation de drogue synthétique dissimulée dans des bougies, via un étudiant de Pailles, qui l'avait dénoncé à la Customs Anti Narcotics Section de la Mauritius Revenue Authority.

Les enquêteurs cherchent désormais à comprendre l'ensemble du réseau financier et les liens entre Lallmamode, Jagai fils et d'autres partenaires ainsi que la régularité des permis d'organisation de concerts dans l'ouest de l'île.