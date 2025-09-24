Sénégal: Rentrée scolaire - Les derniers préparatifs dans les établissements de Kaffrine

Kaffrine — Les préparatifs de la prochaine rentrée scolaire se poursuivent dans les établissements de la commune de Kaffrine (centre), dont certains semblent engagés dans une course contre la montre, en vue d'être prêts à accueillir leurs pensionnaires, le 8 octobre prochain.

Les travaux de réfection et autres opérations de désherbage se poursuivent dans plusieurs établissements scolaires de la commune de Kaffrine, avec parfois des cours d'école totalement envahies par les eaux de pluies.

A l'école primaire Tagouthie Waly Ndiaye, la plus ancienne de Kaffrine - elle a été créée en 1912- les préparatifs semblent bien avancés.

El Hadji Moussa Fall, directeur de cet établissement, se félicite du travail accompli, que le reporter de l'APS a également pu constater : cour désherbée, salles nettoyées, toilettes réhabilitées.

"Tout est fin prêt pour accueillir les élèves", assure-t-il, même si les inscriptions tardent encore à démarrer.

Trouvé seul dans son bureau, il espère une rentrée conforme au concept "Ubi Tay Jang Tay", qui préconise un démarrage des cours dès le premier jour de la rentrée scolaire.

Le décor est différent à l'école élémentaire Waly Fatha Ndiaye, où de petites flaques d'eau sont encore visibles à l'intérieur de l'établissement.

Des ouvriers s'activent à repeindre les salles, à remplacer les tables-bancs, replafonner les murs fissurés et à réparer les parties endommagées, dans l'espoir de livrer les travaux engagés à temps.

La situation est en revanche critique à l'école El Hadji Ndéné Diodio Ndiaye, entièrement submergée par les eaux, au point que l'accès à cet établissement semble impossible pour le moment.

Dans cet établissement, les cours ne devraient pas démarrer à la date prévue, l'école étant implantée dans une zone fortement inondable.

À l'école 8, comme au collège d'enseignement moyen (CEM) Waly Thiobane et au lycée Babacar Cobar Ndao, tout semble prêt pour accueillir les élèves et les enseignants, malgré la présence de quelques herbes encore visibles.

Du côté des autorités académiques, des assurances sont données quant à l'effectivité de la rentrée scolaire.

"Toutes les dispositions ont été prises pour nettoyer et désherber les établissements scolaires avant l'ouverture des classes", a déclaré l'inspecteur d'académie (IA) de Kaffrine, Mamadou Niang.