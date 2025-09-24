Sénégal: Les investissements privés réalisés au pays en 2024 étaient de 5 448 milliards de francs CFA, selon l'APIX

Dakar — Les investissements privés réalisés au Sénégal en 2024 s'élevaient à 5 448 milliards de francs CFA, a déclaré le directeur général de l'Agence nationale chargée de la promotion des investissements et des grands travaux (APIX), Bakary Séga Bathily, qui dit miser sur les visites officielles des autorités sénégalaises pour attirer davantage d'investissements vers le pays.

"Nous avons enregistré des investissements privés de 5 448 milliards de francs CFA en 2024", a indiqué M. Bathily dans un entretien à l'APS, en rappelant que les investissements sont très fluctuants : "On peut bondir de 5 000 à 10 000 milliards de francs CFA d'une année à la suivante, comme on peut tomber de 5 000 à 3 000 milliards."

Cette année, le Sénégal a signé d'importants accords d'investissement.

L'un des accords a été conclu avec la société saoudienne ACWA Power en vue de la construction de l'usine de dessalement d'eau de mer de la Grande-Côte (nord), a rappelé Bakary Séga Bathily.

C'est un contrat renégocié, les autorités actuelles estimant que les ex-dirigeants du Sénégal avaient signé un accord peu favorable aux intérêts nationaux.

Le directeur général de l'APIX a rappelé, au titre des investissements à réaliser prochainement au Sénégal, l'avenant signé avec le leader portuaire mondial DP World en vue du financement du port de Ndayane, une infrastructure en construction dans la région de Thiès (ouest).

M. Bathily juge l'avenir du pays en termes d'investissements étrangers très prometteur.

"Notre forum vise l'attractivité des investissements pour les cinq prochaines années", a-t-il dit, concernant le forum "Invest in Sénégal" prévu les 7 et 8 octobre 2025 à Dakar.

"Nous avons un bilan très satisfaisant..."

L'APIX profite des visites officielles des autorités sénégalaises pour permettre au secteur privé de nouer des partenariats et d'attirer vers le pays des investissements étrangers, selon son directeur général.

Ces visites sont des occasions données à "notre secteur privé de rencontrer des entreprises au niveau international et de nouer des partenariats", a-t-il dit.

Les voyages à l'étranger du président de la République et du Premier ministre permettent de faire la promotion des investissements, selon Bakary Séga Bathily.

Par exemple, leurs récentes visites officielles au Japon, en Mauritanie, aux Émirats arabes unis et en Chine ont permis à l'APIX de rencontrer des investisseurs et de les attirer vers le Sénégal, a-t-il affirmé.

"Nous avons un bilan très satisfaisant de ces visites économiques", s'est réjoui M. Bathily, saluant la participation du secteur privé sénégalais à ces visites.

Selon le directeur général de l'APIX, les entrepreneurs prennent entièrement en charge leur séjour, lorsqu'ils accompagnent le chef de l'État ou le Premier ministre à l'étranger, en payant eux-mêmes leur billet d'avion et leur hébergement.