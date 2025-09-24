Afrique de l'Ouest: L'APIX se propose de collaborer avec les agences similaires pour la construction d'infrastructures régionales

Dakar — Le directeur général de l'APIX du Sénégal, Bakary Séga Bathily, a suggéré une collaboration des agences nationales chargées de la promotion des investissements et des grands travaux en vue de la réalisation d'infrastructures régionales en Afrique.

"Aucun d'entre nous ne peut réaliser de grands projets tout seul. Mais en réunissant nos ressources, nous pouvons [réaliser des infrastructures] régionales et des projets qui bénéficient à tous", a dit M. Bathily dans un entretien à l'APS.

"Nous avons vingt-cinq ans d'expérience en maîtrise d'ouvrage et en ingénierie contractuelle, financière, environnementale et sociale. Cette expertise nous permet d'anticiper et de préparer des projets [...] pour l'avenir du pays", a-t-il souligné, tout en estimant que l'APIX et d'autres agences similaires gagneraient à réaliser des infrastructures ensemble.

En attendant, l'Agence nationale chargée de la promotion des investissements et des grands travaux du Sénégal ne réalise que des infrastructures à la demande de l'État sénégalais, dont l'autoroute Dakar-Diamniadio (ouest), le Train Express régional (TER), l'aéroport international Blaise-Diagne et des projets de restructuration urbaine visant à réduire les inondations et à protéger le littoral.

L'APIX a mis en oeuvre aussi le programme de développement touristique de Saly (ouest), qui a permis de protéger 19 hôtels de l'érosion côtière, selon son directeur général.

L'agence de promotion des investissements assure la maîtrise d'ouvrage du port de Ndayane (ouest), qui aura une capacité d'emmagasinage et d'expédition de 1,2 million de conteneurs par an, selon Bakary Séga Bathily.

L'agence est confrontée à une "hypertrophie" de ses ressources humaines, a-t-il déclaré.

"Réorganiser, augmenter les capacités et moderniser notre structure"

"Nous avons hérité d'une organisation hypertrophiée, où les ressources humaines ont été concentrées sur le TER, au détriment de la promotion des investissements et des services offerts aux investisseurs. Il est crucial de réorganiser, d'augmenter les capacités et de moderniser notre structure", a dit M. Bathily.

Il a annoncé que l'APIX prévoit le lancement de deux initiatives majeures, en marge du forum "Invest in Sénégal" prévu les 7 et 8 octobre 2025. Il s'agit de la digitalisation intégrale de la procédure d'obtention de l'agrément au Code des investissements et de la création d'entreprises en ligne.

"Notre ambition, a dit Bakary Séga Bathily, est de transformer l'APIX en [...] accélérateur de croissance pour les investissements", a-t-il assuré, estimant que l'agence doit, sur la base de ses vingt-cinq ans d'expérience, étendre ses activités à d'autres pays.

M. Bathily a signalé, par ailleurs, que le financement disponible dans le secteur bancaire sénégalais en 2024 était de 4 000 milliards de francs CFA, un "montant insuffisant pour soutenir des projets d'envergure".

Dès lors, d'autres "leviers" doivent être utilisés pour stimuler l'investissement, a-t-il ajouté.