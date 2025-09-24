Sénégal: Forum 'Invest in Sénégal' - 85 % des préparatifs ont été bouclés, selon l'APIX

Dakar — Les services concernés par l'organisation du forum "Invest in Sénégal" prévu les 7 et 8 octobre 2025 sont presque fin prêts pour le déroulement de cet évènement, a assuré l'Agence nationale chargée de la promotion des investissements et des grands travaux de l'Etat (APIX), selon laquelle 85 % des préparatifs ont été bouclés.

"Nous avons bouclé 85 % des préparatifs du forum 'Invest in Sénégal'. On va bientôt commencer à dévoiler les noms de ceux qui ont répondu à nos invitations", a dit M. Bathily dans un entretien à l'APS.

"C'est un forum qui va réunir les investisseurs internationaux, les fonds d'investissement, le secteur privé international", a-t-il souligné, ajoutant que le secteur privé national y prendra part.

Le forum "Invest in Sénégal", initialement prévu en avril dernier, a été reporté aux 7 et 8 octobre 2025, a rappelé Bakary Séga Bathily. "Connecter des opportunités et bâtir l'avenir" est le thème de cette rencontre économique.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

De "très bonnes perspectives" sont attendues de ce forum consacré aux investissements, selon M. Bathily.

Il a annoncé la participation à cet évènement d'une centaine d'entreprises chinoises, de 50 entreprises britanniques et de 44 entreprises allemandes.

"Un certain nombre de mesures prises dans le cadre de cette réforme doivent [...] nous permettre d'augmenter l'attractivité du Sénégal en termes d'investissement", a-t-il dit, concernant l'adoption du nouveau Code des investissements par les députés, la semaine dernière.

Selon le directeur général de l'APIX, le projet de loi adopté dote le pays d'un Code des investissements conforme aux "standards internationaux".