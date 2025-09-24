Sénégal: Sédhiou - La tutelle annonce un programme de construction et de réhabilitation

Sédhiou — Le directeur des constructions scolaires au ministère de l'Éducation nationale, Pape Abdou Dia, en tournée dans les communes de Sédhiou et Marsassoum, a annoncé d'importants projets de construction et de réhabilitation d'infrastructures éducatives dans cette région du sud du Sénégal.

"La commune de Marsassoum accueillera bientôt un lycée flambant neuf, mettant fin à des années d'enseignement sous des abris précaires", a-t-il déclaré lors de sa tournée dans cette zone, mardi.

M. Dia a précisé que ce projet, entièrement financé par le gouvernement du Sénégal à hauteur de 395 millions de francs CFA dans le cadre du Budget consolidé d'investissement (BCI), va en octobre prochain "pour une durée maximale de 18 mois".

Selon Pape Abdou Dia, cet établissement comprendra notamment des salles de classe modernes, un bloc administratif, des laboratoires scientifiques, un centre polyvalent avec bibliothèque et salle informatique, ainsi que des blocs d'hygiène, des terrains de sport (football et multifonctionnels), un mur de clôture et une loge pour le gardien.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Le proviseur du lycée de Marsassoum, Gnansoumana Tamba, a salué cette initiative, la qualifiant de "bénédiction pour la communauté du Diassing" et soulignant que le lycée fonctionnait depuis plusieurs années dans des conditions précaires.

Il dit espérer que cette infrastructure moderne contribuera à améliorer les résultats scolaires et à renforcer la performance académique des élèves.

Dans le cadre du programme de réhabilitation et d'extension des lycées historiques, le lycée Ibou Diallo de Sédhiou, érigé en 1980, figure parmi les priorités, selon Pape Abdou Dia. Cet établissement, qui a formé de nombreux cadres de la région, est aujourd'hui dans un état de délabrement avancé.

Le directeur des constructions scolaires a signalé que la réhabilitation du lycée Ibou Diallo inclut la reconstruction d'un bloc administratif, la mise à niveau des salles de classe et la sécurisation de l'ensemble du site.

Abdoulaye Massaly, président de l'association des parents d'élèves, a exprimé sa satisfaction, affirmant que les fonds nécessaires sont disponibles et que les travaux débuteront très prochainement.

Le proviseur Mamadou Mané a, lui, rappelé le rôle stratégique du lycée Ibou Diallo dans le dispositif académique régional, notamment en sciences, avec les plus forts taux de réussite et les effectifs les plus élevés dans cette partie du pays.

Cheikh Yaba Diop, inspecteur d'académie de Sédhiou, a salué les performances des élèves malgré les conditions difficiles, en faisant observer que l'éducation reste au coeur des priorités de l'Agenda national de transformation Sénégal 2050.

Ce programme ambitieux vise à offrir aux élèves et au personnel éducatif un environnement propice à l'apprentissage, à renforcer l'équité territoriale en matière d'accès à l'éducation, et à valoriser les établissements scolaires comme piliers du développement local.