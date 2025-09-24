Sénégal: Oréfondé - Des jeunes de 15 ASC sensibilisés sur les méfaits des MGF et du mariage d'enfants

Oréfondé — Au total, quinze représentants d'Associations sportives et culturelles (ASC) de la commune de Oréfondé ont été sensibilisés, mardi, sur les conséquences de pratiques comme les Mutilations génitales féminines (MGF) et le mariages d'enfants, toujours d'actualité dans la région de Matam.

"Nous avons tenu une rencontre avec des jeunes membres de 15 Associations sportives et culturelles (ASC) de la commune de Oréfondé dans le but de les sensibiliser" sur les conséquences du mariage d'enfants et es Mutilations génitales féminines (MGF) et le mariage d'enfants, pratiques traditionnelles qui "peuvent affecter le bien-être des jeunes", a déclaré Sidy Oumar Sall, chargé de projet au sein de l'ONG Tostan, initiatrice de cette activité.

Intervenant au cours de cette rencontre avec les jeunes, il a alerté sur les méfaits des MGF, notamment l'excision, une pratique qui "peut faire vivre des séquelles aux jeunes filles".

L'infirmier-chef de poste de Oréfondé a fait une présentation sur les conséquences à long et moyen terme de l'excision, citant des maladies comme la fistule obstétricale, une pathologie dont le traitement est coûteux et loin d'être à la portée de certaines communautés.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

"Ce sont des maladies dont le traitement nécessite le soutien des bailleurs de fonds, des bonnes volontés et autres ONG. Nous voulons, à travers cette rencontre de partage, pousser les jeunes à sensibiliser leurs parents sur ces pratiques", a expliqué M. Sall.

Une fois que les MGF et le mariage d'enfants sont abandonnés, les jeunes membres des ASC "devront aussi assurer le suivi pour que ces pratiques soient totalement éradiquées dans cette zone", a-t-il insisté.

Sidy Oumar Sall a annoncé qu'une déclaration d'abandon de l'excision sera organisée en fin novembre dans le village de Loumbi Sanarabé, dans la même commune.

En mai dernier, une déclaration d'abandon avait été faite à Thionokh, un village du département de Ranérou.

Plusieurs activités allant dans ce sens se tiennent depuis quelques mois dans des localités du département de Matam, à travers des causeries.