Sénégal: Fanaye - Des appuis en vivres et en argent bientôt remis aux habitants de Ouro Alseyni et Tataki impactés par les fortes pluies

Fanaye (Podor) — Le sous-préfet de l'arrondissement de Thillé Boubacar, Guiry Tall Mbaye, a annoncé que le ministère de la Famille, des Solidarités et de l'Action sociale, va remettre des vivres et des appuis financiers aux habitants de Ouro Alseyni et Tataki, deux villages de la commune de Fanaye impactés par les fortes pluies tombées à la fin du mois d'août.

De fortes pluies accompagnées de vent avaient emporté des toitures de salles de classes et du bétail à Ouro Alseyni et Tataki.

"Les populations impactées vont recevoir une aide alimentaire conséquente. Deux personnes, dont une femme et un homme considérées comme les plus touchées vont recevoir 30 et 10 tonnes de vivres. Les autres victimes qui ont été légèrement affectées vont bénéficier d'une aide financière comprise en 100 et 200 000 francs CFA", a détaillé le sous-préfet au cours d'un entretien avec l'APS.

Il a précisé que les personnes impactées ont été déjà répertoriées et "tout est fin prêt pour procéder incessamment à la distribution des aides aux victimes".

"Cette initiative du gouvernement sénégalais reflète sa détermination à apporter soutien et réconfort aux populations sinistrées. Nous magnifions ces efforts consentis par l'Etat du Sénégal consistant à soutenir les victimes", a soutenu le sous-préfet.

En guise de prévention contre les probables inondations, M. Mbaye a fait savoir que le génie militaire a construit plus de 5 km de digue de protection à Fanaye Walo, un village gravement touché par les inondations de l'année dernière.

À Podor, ce lundi 23 septembre, le niveau de l'eau était à 5,19 m, dépassant ainsi de 19 cm la cote d'alerte qui est de 5 mètres.