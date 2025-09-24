Sénégal: Louga - 30 % du Fonds local de la GCO réservés à l'autonomisation des femmes

24 Septembre 2025
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Louga — Le directeur régional de l'Énergie et des Mines de Louga, Aliou Sall, a annoncé que 30 % des ressources du Fonds d'appui au développement local généré par la Grande côte opérations (GCO), une société minière opérant dans la région, seront consacrés à l'autonomisation des femmes.

Selon Aliou Sall, "30% du Fonds d'appui au développement local généré par la GCO serviront à financer des projets d'autonomisation des femmes", a-t-il déclaré.

Il s'exprimait lors des "journées portes ouvertes" du ministère de l'Energie, du Pétrole et des Mines, tenues mardi à Tièppe, dans le département de Kébémer, sur le thème de l'exploitation responsable des ressources minérales, organisées

Les ressources du Fonds d'appui au développement local représentent 0,5 % du chiffre d'affaires des sociétés minières et revient directement aux collectivités locales impactées par leurs activités, a rappelé M. Sall.

"Dans le cas de la GCO, il sera orienté vers les communes de Tièppe, Diokoul Dieuwrigne et Kab Guèye", a précisé le directeur régional de l'Energie et des Mines.

L'affectation d'une partie de cette enveloppe aux femmes vise à soutenir des projets générateurs de revenus et à favoriser leur inclusion dans le développement économique local, a-t-il indiqué.

Il a rappelé que cette rencontre, axée sur le thème "Vers une exploitation responsable et durable des ressources minérales pour un développement inclusif du Sénégal", vise à sensibiliser les populations sur la gestion des impacts environnementaux et sociaux de l'activité minière.

Le chef du département réinstallation et développement de la GCO, Ibrahima Diop, s'est félicité de l'organisation de ces "journées portes ouvertes", soulignant que cette initiative permet "un échange direct entre les entreprises, les autorités et les communautés".

Selon lui, la transparence et la communication constituent les piliers de la relation de la GCO avec les populations locales.

"Tout ce qui est entrepris dans la zone se fait dans le respect de la réglementation nationale et dans une logique de partenariat avec les collectivités", a-t-il indiqué au sujet des activités de la GCO, société présente dans la région de Louga depuis 2022.

La clôture officielle de ces "journées portes ouvertes" est prévue le 26 septembre à Matam, après plusieurs étapes de sensibilisation et d'échanges à travers les régions du pays.

