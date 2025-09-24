Sénégal: Louga - L'IA rassure concernant l'effectivité de la rentrée scolaire

Louga — L'inspecteur d'académie (IA) de Louga, Siaka Goudiaby, assure que les conditions sont réunies pour une rentrée scolaire effective dans cette région, le 6 octobre pour les enseignants, les élèves devant retrouver les classes deux jours plus tard.

"Nous pouvons dire, sans risque de nous tromper, que l'ouverture sera effective le 8 octobre 2025 pour les apprenants et le 6 octobre 2025 pour les enseignants. Ici, nous sommes rassurés", a-t-il déclaré à des journalistes, mardi, à l'issue d'un séminaire de deux jours consacré à la préparation de la rentrée scolaire 2025-2026.

Siaka Goudiaby a signalé que seules six écoles sont impactées par les eaux pluviales, à savoir un établissement situé dans la juridiction de l'inspection de l'éducation et de la formation (IEF) de Kébémer et cinq à Linguère.

"Ce ne sont pas des inondations majeures et nous savons que d'ici la rentrée, l'eau va se retirer", a-t-il ajouté, soulignant que la région ne compte aucun établissement occupé par des sinistrés.

"Au regard de l'engagement des acteurs, des élus territoriaux et des partenaires, qui se sont tous mobilisés pour accompagner l'initiative 'Oubi tey, Jang Tey', nous pouvons dire sans risque de nous tromper que l'ouverture sera effective", a poursuivi M. Goudiaby.

Selon lui, ce séminaire consacré à la préparation de la rentrée scolaire "vise à harmoniser les approches et à préparer la réunion nationale, traditionnellement tenue à Mbour, qui réunit l'ensemble des acteurs et partenaires de l'éducation".

Il a fait savoir que le ministère de l'Éducation nationale a introduit, cette année, une innovation en décentralisant les concertations.

"Le pays a été découpé en bassins regroupant plusieurs académies, afin de permettre des échanges de proximité entre les structures déconcentrées et le niveau central", a-t-il précisé.

Ainsi, le bassin nord a réuni à Louga les académies de Louga, Saint-Louis et Matam, avec leurs différentes inspections.

"Les travaux ont permis aux responsables académiques de présenter, selon un format harmonisé, le bilan de l'année écoulée et les perspectives de planification pour l'année scolaire à venir", a-t-il expliqué.

"Ces rencontres constituent un moment riche et important de dialogue de gestion, où les acteurs échangent sur les bonnes pratiques, les difficultés et les dispositions à prendre pour assurer une bonne rentrée. Nous avons noté avec satisfaction l'engagement de tous pour le développement du secteur de l'éducation et de la formation", a-t-il conclu.